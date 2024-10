Nagy szeretetben nevelték fel gyermekeiket feleségével, Magdus nénivel, aki most is biztos, hű társa a mindennapokban. Négy gyermeke közül három él már csak, de ők napi rendszerességgel hazatérnek a vasszilvágyi szülői házba. Öt unoka és hat dédunoka aranyozza be napjait. Nagyon örül, hogy úgy adta a sors, hogy a közelében lakik a család, szeretettel, gondoskodással veszik körül, tudtuk meg János bácsiról, akinek egyik fontos időtöltése a mai napig a focimeccs-nézés, kedvenc csapata a Ferencváros.

Vasszilvágyon Németh Jánost köszöntötték

Fotó: VN

Kilencvenötödik születésnapja alkalmából Németh Tibor polgármester és Számedli Cecília Éva jegyző személyesen köszöntötték. Az idős embernek átadták a miniszterelnök üdvözlő emléklapját is. Újonnan választották meg polgármesternek a faluban Németh Tibort, és mint mondja, egyik első és szép feladata, megtiszteltetés volt számára a köszöntés.