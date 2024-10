Megkoszorúzták az emlékművet Vasváron az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulója alkalmából. A megemlékezés a Nagy Gáspár Művelődési Központban folytatódott, ahol az ünnepi beszédet V. Németh Zsolt, államtitkár, miniszterelnöki biztos, a térség országgyűlési képviselője tartotta. Ahogy elmondta: nekünk, magyaroknak ilyenkor ősszel van egy villanásnyi tavaszunk. Az évszázadokon át megszokott télre készülődés folyamata 1956-ban megszakadt. Nem volt tovább elviselhető a fojtogató légkör, a félelem, az igazságtalanság. Az emlékezés napja idén a hét közepén „tátong” – ugyanúgy, mint ahogy akkor is tátongott egy lyuk a zászló közepén, ahonnan kivágták a Rákosi-címert. A történelem folyamán soha nem volt annyira szimbolikus egy hiány, egy lyuk, mint éppen ez – mutatott rá. Ez az ünnepnap nem csak megemlékezés a múltról, de megláthatjuk benne a jövőnket is. Megtanulhatjuk 56’ örökségéből azt is, hogy felismerjük, ki, hogyan és merre vezeti ezt az országot. Aki nem jó ember, az nem lehet jó szakember, jó hazafi – és jó vezető sem, hangsúlyozta. De ne csak a forradalom hőseit, alakjait vegyük észre a lyukas zászlón át”, hanem mindennapjaink hőseit, az országért vagy szűkebb környezetükért tevőket is – utalt a város kitüntetettjeire.

Vasváron is megemlékeztek a forradalomról

Fotó: VN achiv

Vasváron elismeréseket is adtak át

A Vasvár Város Önkormányzata által adományozott kitüntetéseket Tóth Balázs, a város polgármestere adta át. „A Közszolgálatért Alapított Barabás István díjat” kapták: Borbás Imréné, a Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ nyugalmazott vezetője, Fixl László, a Vasvár Általános Iskola nyugalmazott pedagógusa részére (posztumusz-díj), Fehér Gyula, a Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola zenepedagógusa, Nagy Tamás Ervin, a Vasvár Városi Sportegyesület labdarúgó edzője, Németh Éva Jolán, a Vasvári Általános Iskola nyugalmazott igazgatóhelyettese. A „Városfejlesztésért” díjat Varga Zsolt mezőgazdasági vállalkozó, a „Városszépítésért” járó oklevelet pedig Toldiné Veidinger Zsanett Katalin kapta.