A Kilences Kávézó hivatalos közösségi oldalán jelentette be a szomorú hírt, hogy négy és fél év működés után úgy döntettek, hogy ezen a héten pénteken bezárják a kapukat, és ahogy a bejegyzésben fogalmaznak: átadják a helyet valami újnak. Hogy mi lesz ez az új, azt egyelőre még homály fedi. Néhány hete írtunk arról, hogy egy másik belvárosi vendéglátóegység is lehúzta a rolót a vasi vármegyeszékhelyen, mégpedig egy közkedvelt pizzázó. A Kilences Kávézó az alábbi bejelentéssel búcsúzik:

- Volt egyszer egy Kilences… amit a Pannon Helyi Termék csapata Lehoczky Péterrel együtt megálmodott: Café & Cultfood. Finom krémlevesek, ízletes szendvicsek, oszkói kézműves sütemények és helyi termékek Pascucci olasz kávék kíséretében. A nevet Németh Viki adta a helynek, az indulás nem volt egyszerű négy és fél évvel ezelőtt: Pétert még a nyitás előtt hirtelen elvesztettük, az indulást pedig hátráltatta a Covid első majd újabb és újabb hulláma. Amikor lehetett, nyitva voltunk és legjobb tudásunkkal vártunk benneteket - de leginkább szeretettel! Közben képek kerültek a falakra, irodalmi és zenés programok szerveződtek, a kávézó mögötti civil irodában szaporodtak a sajtóreggelik. A Covid idejében még helyi termelői piac is volt! - kezdték a búcsút a hosszú bejegyzésben, majd így folytatják:

- A kávézó örökös tagja Zolink, aki stabil, megingathatatlan bástyája ennek a helynek. Egyszerűen mindent tud, még ‘Föld Napja Lattét’ is készít! Mindenki más cserélődött körülötte, nagyjából másfél éve van az a csapat, aki ma is nap mint nap vendégeinkért jön be és tesz órákon át. Levi mesterien tudja eltalálni a heti menü összeállítását, hogy minden mindennel passzoljon, szezonális legyen és még egy kis csavar is beleférjen. Olgi az első minden nap: hogy minden étel időben elétek kerülhessen; a pogácsák és melegkonyhai desszertek - no meg a tálalás - királynője! Nana üde fiatalosságával jó kedvet varázsol körénk - leginkább spontán stand-upjaival, táncaival – de, inkább csak nekünk. Imádjuk! Iza csodás kávés képeket posztol, imádja a helyi termelők és kézművesek felkutatását, az öko szemlélete rengeteg jó programot eredményezett. Zsuzsa pedig a láthatatlan kéz, aki mindent jól megszervez: legyen az a szabadságolás vagy egy három napos karneváli programdömping. Előfordul, hogy a sok minden között néha kifelejt valamit, de van egy jó csapat, akik mindent megoldanak EGYÜTT. Szonját kihagytam, és Andit is: ők a mi beugrósaink, nélkülük néha nagy bajban lennénk. Köszönjük! És köszönjük nektek, hogy nap mint nap meglátogattok bennünket - kíváncsian vagy éhesen - és tudunk számotokra nyújtani egy jó programot, finom ételt, egy jó kávét vagy egy jó szót. Köszönjük, hogy vagytok, mert nélkületek nem lett volna ez a hely az, ami, és aminek most vége lesz. Véget kell, hogy érjen életünknek ez a szakasza, mert valamit még sem csináltunk elég jól, vagy csak egyszerűen nem erre van igény, vagy valami másra van/lehet nagyobb igény. Meglátjuk! Átadjuk a helyünket valami újnak, ami más lesz, mint ami eddig volt. Fiatalos és trendi. Majd meglátjátok! A többi maradjon egyelőre titok! Október 25.-ig, péntekig még nyitva leszünk. Gyertek be még egy ebédre, kávéra, sütire, nézzétek meg Franken Vivien Csodalények üzenetei című kiállítását, érdemes! - zárták a sorokat.