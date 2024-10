Az X-Faktor idei évadában szombathelyi tehetség is feltűnt: a mindössze 18 éves Somogyi Mihály József már az első fordulóban magára vonta a zsűri figyelmét és a nézők szimpátiáját. A vasi fiú Stephen Sanchez "Until I Found You" című dalával mutatkozott be a színpadon, előadására az X-faktor mentorai – Majka, Tóth Andi, Gáspár Laci és a Valmaros Valkusz Milán – igent adott, így Mihály továbbjutott a második fordulóba.

Somogyi Mihály József az X-faktor színpadán

Forrás: RTL Klub

X-faktor 2024: Mihály az esélyesek között

Majka még humorral is fűszerezte a fellépés előtti beszélgetést: megkérdezte Mihálytól, hogy ha valami rosszul sikerül, akkor milyen "menekülő szavakat" használjanak, és így született meg a "barack" jelző – amit szerencsére nem kellett elővenni, mert Mihály produkciója mindenkinek tetszett.

"Úristen, de gyönyörű, simogat a hangja!" - mondta Valkusz Milán a vasi fiatal előadása közben.

Somogyi Mihály Szombathelyről érkezett a tehetségkutató versenyre, jelenleg még tanul, érettségi előtt áll. „Kiskoromban két álmom volt: hogy rocksztár leszek vagy focista. A rocksztár maradt, a focista kiesett” – mondta mosolyogva a produkció előtt.

Ez az X-faktor 12. évada

A verseny második fordulóján, a táborban csoportos feladatot kaptak a versenyzők, közösen kellett bizonyítaniuk a továbbjutásért. Mihály ezt az akadályt is sikeresen vette, a mentorok közül Valkusz Milán választotta csapatába a tehetséges fiút. A harmadik forduló tétje az élő showba jutás, szombaton szurkolhatunk, hogy Somogyi Mihály tovább meneteljen az X-faktor győztese cím felé.

A lentebb látható videóban az általa előadott dalt hallgathatjuk meg. Korábban is járt vasi tehetség a műsorban, például Kovács Pál.