Zsúfolásig megtelt teremben csendült fel az előadás a Zene világnapja alkalmából. A műsor rendkívül változatos volt, helyet kapott szóló- és kamarazene, valamint a vonószenekar, fúvószenekar és az énekegyüttes is szép produkcióval mutatkozott be a jeles napon.

Zene Világnapja Szentgotthárdon

Fotó: VN achiv

Zene és korszakok

A közönség egy időutazás részese lehetett ez alkalommal is, hiszen hallható volt a népdalok őszinte, egyszerű szépsége, a barokk zene színes harmóniáinak világa, és a mai kor zenéjének sokszínű dallamai is felcsendültek. A Refektórium hallgatósága sok-sok tapssal jutalmazta a fiatal fellépők előadását, az iskola tanárai és diákjai ismét egy emlékezetes estét szereztek Szentgotthárd zeneszerető közönségének. A sikeres rendezvény is bizonyítja, hogy a zene képes összefogni az embereket, és szép élményeket tud szerezni.

Fotó: VN archív