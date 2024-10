Az E-ON pályázaton sikeresen szerepelt az intézmény. A 2,5 millió forintos támogatásból a csepregi zöld óvoda kertje még inkább madár- és rovarbarát lesz. Maximovics Veronika főigazgató nagy örömmel számolt be arról, hogy az intézményük már egyébként is zöld óvoda. - Az bölcsőde kialakításánál is ügyeltek a természetközeliségre, a fenntarthatóságra. A beruházások alkalmával az intézmény udvara egy nagyobb területtel bővült, közel 4000 négyzetméteres lett – mondta.

A csepregi zöld óvoda kertje még inkább madár- és rovarbarát lesz

– Az országfásítás keretében több gyorsan növő fát telepített az önkormányzat, de szeretnének cserjéket, valamint mézelő, évelő növényeket ültetni. A szülői és vállalkozói összefogásból készült magaságyások már használatban vannak, melybe közösen vetettünk el a magokat, ültettünk palántákat. A gyerekek a magok kikelése után saját maguk, a tapasztalás útján megfigyelhetik a növények növekedését, fejlődését. Megnézhetik, miként áll vissza a természet rendje, jelennek meg az állatok, rovarok a növények mellett. Az intézményünkbe járó gyermekek megtapasztalhatják a természet csodáit körforgását, ahogy a méhek mézet gyűjtenek, a madarak fészket raknak, felnőnek a kismadarak.

Az, hogy az intézmény sikerrel szerepelt a pályázaton, az nagyban köszönhető Rozmánnné Cselikovics Nóra óvodapedagógus, gyógypedagógusnak. A munkaközösség vezető egyébként E.ON Föld bajnokai pályázat projekt felelőse. Az intézmény alkalmazotti közössége elkötelezett, munkájuk és szemléletük hozzájárul a közös munka sikerességéhez. Pályázatunk mottója: A sokféleség oly jó, csak ekkor lesz boldog a bolygó!

A pályázatban kiemelt feladatként jelölték meg a gyerekek szemléletformálása mellett, a csepregieket és a lakosságot is bevonják. Éppen ezért egyes városi rendezvényeken a felnőtteknek is lesznek külön programok

- Több eszköz beszerzése is folyamatban van – folytatta az főigazgató. - Lesznek további növényeink, kerti fészert építünk, ahol a szerszámokat tárolhatjuk. Magunk vállaltuk a mezítlábas taposóösvény és a magaságyás kialakítását. Mindezek mellett odúkat, madáretetőket készítünk és helyezünk ki.