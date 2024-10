A nemzetközi tanácsadó cég felmérése szerint Magyarországon a vállalatok csaknem 70 százaléka biztos abban, hogy komoly változásokat érhet el a fenntarthatóság érdekében, majdnem minden második növelte is tavalyhoz képest az erre szánt összeget. Ugyancsak mintegy 70 százalék azok aránya, akik 2040 és 2050 között látják teljesíthetőnek zöld vállalásaikat, írták.

A közlemény szerint megéri környezetvédelmi célokat kitűzni, a belföldi cégvezetők 82 százaléka ugyanis arról számolt be, hogy az ebből eredő fogyasztói-társadalmi megbecsülés együtt járt a pénzügyi eredmények javulásával. Hozzátették ugyanakkor, hogy a fenntarthatósági fejlesztéseket számos körülmény akadályozhatja, ezek közül a visszajelzések alapján a cégen belüli együttműködés hiánya a legáltalánosabb. A cég rámutat, hogy a zöld vállalások elmaradásának versenyhátrány lehet a következménye, akár a befektetők is elfordulhatnak az ilyen cégektől, ezért mindegyiküknek a belső folyamatok fejlesztését ajánlják. Az EY felméréshez világszerte 520 vállalat fenntarthatósági felelősét kérdezték meg. Magyarországra most először terjesztették ki az adatgyűjtést, amelyhez ötven belföldi céget kerestek meg.