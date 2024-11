Rózsi néni 1934-ben született Sitkén, a család negyedik és egyben legkisebb gyermekeként. Gyermekkorának szép pillanatait visszaidézve boldogsággal mesél családi életükről, ahogy ő fogalmaz „oda bármikor visszamennék”.

Morgós István, Sitke polgármestere köszöntötte a 90 éves Rózsi nénit

Fotó: VN/Bozi -Vörös Zsófia

Szerényen, de egységben éltek, ahol szülei mellett két bátyja és nővére támogatására is mindig számíthatott. 23 éves korában, 1957-ben ment férjhez. Béla bácsival, hajdani férjével gyermekkoruk óta ismerték egymást, ám az esti tollfosztások és háznál megrendezett éneklések, táncok alkalmával kedvelték meg egymást. 1965-ben hosszú várakozás után született meg fiúk, Béla, majd 1966-ban lányuk, Ágota. A gyermeknevelés és a háztartás mellett, kosárfonóként dolgozott. Mindig is szerette a munkát, a ház körüli teendőket, ez a fáradhatatlan tettvágya még a mai napig is él benne. Gyakran gondozgatja még a kert virágait és amennyire családja engedi, a házi munkából is szereti kivenni a részét. Rózsi néninek három lány unokája és öt (hamarosan hat) dédunokája született. Egy többgenerációs családi házban él jelenleg is lányával, egyik unokájával és annak családjával, így két dédunokája közelségét is élvezheti.

A köszöntés végén a falu vezetője jó egészséget, erőt és boldog hosszú éveket kívánt még az ünnepeltnek, hogy még sok emlékezetes pillanatot élhessen meg gyermekeivel, unokáival, dédunokáival.