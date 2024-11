Az ősz legszebb színeit a természet produkálja. Vas vármegyében talán a Kőszegi-hegység mutatja be legpompázatosabban. Pedig gyönyörű ilyenkor (is) az Őrség, a Ság, a Rába-völgye vagy éppen a Pinka-szurdok a Vas-heggyel. De minél magasabbra megyünk, úgy érezhetjük, hogy az égbolt egyre kékebb. Mások a hangok és az illatok is. Megváltozik még a levegő is, egészen más beszippantani – főleg, ha gyalogszerrel vágunk neki egy jó meredek kaptatónak. A látvány és az érzések minden erőfeszítést megérnek! Néha az a meghökkenő érzés fog el, hogy ezt a látványt „túltolták” Photoshop-ban. A szinte hóeséshez hasonlító folyamatos levélhullás is majdhogynem giccses. No de elhessegetem az efféle képtelen gondolatokat.

A természet elmúlása - az elmúlás természetessége

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Természet és ember

Hagyom, hogy megérintsen az elmúlás természetessége. Igen, Mindenszentek és Halottak napja is eljött. Temetőket keresünk fel. Pontosabban: sírokat, néhai szeretteinket. Akikre már csak itt és már csak így tudunk időt szánni. Emlékek, történetek, érzések jönnek elő. És az említett elmúlás érzése. Talán nem rossz ötlet temetőjárás után felkeresni a Természetet is – lehetőleg egyedül.