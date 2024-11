A rendezvénysorozat november 30-án kezdődik és január 5-én ér véget. Az egészen pontosan 37 napon át tartó Körmendi Advent 2024 részleteiről a Rába-parti település polgármestere és a kulturális központ igazgatója beszélt a megjelenteknek.

- Lényegében tavaly indult egy kezdeményezés, melynek keretében a városi önkormányzat, a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület, valamint a Senior Néptáncegyüttes fogott össze azért, hogy színesebbé tegyük a településünkön az adventi időszakot. A visszajelzések nagyon jók voltak, ezen felbuzdulva kezdtünk hozzá már márciusban a Körmendi Advent 2024 megszervezéséhez – fogalmazott dr. Szabó Barna, aki a továbbiakban ismertette azt a folyamatot, melynek eredményeként egy rendkívül színes, látványos programsorozatot sikerült összeállítaniuk.

A polgármester elmondása szerint a legnagyobb attrakciót Gyurján János szolgáltatja, aki átköltöztette Csákánydoroszlóról a Karácsonyi Meseházat a körmendi Batthyány-kastélyba, emellett pedig ők díszítik fel a Fő teret is. A városvezető bízik abban, hogy mindkét helyszínre tömegek látogatnak el az ünnepi időszakban. Ez pedig nem is csoda, ugyanis a település központjában értékes és szórakoztató kulturális műsorok is várják majd az érdeklődőket. A teljesség igénye nélkül színpadra lép majd a Senior Néptáncegyüttes, Kollányi Zsuzsi és Oláh Gergő is.

Ezeken kívül pedig lesz majd író-olvasó találkozó, filmvetítés, valamint kézműves foglalkozás is. Természetesen az adventi gyertyák is szépen sorban fellobbannak majd.

- Az advent üzenete idén az összefogás lesz. Értem ezt az anyagi forrásokra, valamint a programok megszervezésre, lebonyolítására. Úgy gondolom, hogy az idei advent egy sorozat kezdete lesz, amit a továbbiakban majd tovább tudunk fejleszteni – zárta szavait Körmend első embere. Hozzátette: az ünnepélyes

A megnyitó november 30-án szombaton 17 órakor lesz a Fő téren, amikor felgyúlnak az ünnepi fények és a kastélyban megnyílik a Karácsonyi Meseház.