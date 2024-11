Karácsonyi csodaországgá változott az egyik szombathelyi kertészet, ahol annak igyekszünk utánajárni, mi az idei divat az adventi koszorúkat illetően. Gyertyák, apró figurák, díszek, termések sorakoznak a polcokon, színekre válogatva. Gyorsan megtudjuk, valójában mindegyik lehet(ne) egy adventi koszorú darabja, a végeredménynek ugyanis csak a képzelet szab határt. – Hódítanak a csináld magad projektek, sokan szeretik maguk készíteni az adventi koszorút – mondja Kocsis-Nagy Noémi. Rögtön ad néhány ötletet is: a klasszikus koszorúalap száraz, illetve természetes anyagból is beszerezhető. Előbbi előnye, hogy bírja a meleget, nem potyog és akár a következő esztendőben is felhasználható, átalakítható. Aki a természetes anyagok híve, az moha, fenyő és szalma alap közül is választhat. Ezeket célszerű az utolsó pillanatig hűvös helyen tárolni.

Az adventi koszorúhoz ajtódísz is dukál – mutatja Kocsis-Nagy Noémi

Fotó: Cseh Gábor

Milyen színű az adventi gyertya?

Sokan ragaszkodnak a három lila-egy rózsaszín színkombinációhoz a gyertyák kiválasztása során, és klasszikusnak számít a tiszta piros vagy tiszta arany adventi koszorú is. A modern lakásokba keresik a fehér, pasztell, szürke árnyalatokat, az idén pedig hódít a “vissza a természetbe” elv, a minél természetesebb annál jobb gondolkodásmód; így többen barna gyertyát, fahéjrudat, szárított narancsot visznek a fenyő koszorú mellé. Kocsis–Nagy Noémi rámutat: nemcsak szalaggal, termésekkel, figurákkal, de égősorral is díszíthetjük a koszorút, ez szintén népszerű.

Adventi koszorú kicsit másképp

Az adventi koszorú készítése jó alkalom a kreativitásunk kibontakoztatására. Advent négy gyertyája bizony jól mutat ládikába, bögrébe, müzlistálba költöztetve, vagy simán csak egy tálra állítva – némi körítéssel megbolondítva.

Extra adventi koszorú: pávatoll és kolomp

Az árak a mérettől, típustól függően változnak. Találunk már adventi koszorút 5000 forintért, a jelenleg legextrább darabért pedig 60 ezer forintot kérnek. Utóbbi egyébként mintegy 50 centiméter átmérőjű, antikolt kékeszöld színben pompázik, és többek között pávatollak és kolomp díszíti.

Kocsis–Nagy Noémi úgy tapasztalja, a pandémia óta az emberek igényesebbek az otthonukat illetően, figyelnek a dekorációra. Így nem meglepő az sem: sokan az adventi koszorúhoz passzoló kopogtatót, ajtódíszt keresnek, készítenek.