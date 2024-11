Győrben már épül az óriáskerék

Sok éve tartó hagyomány a győri belváros egészén végig húzódó adventi vásár, ami november 29-én nyitja meg képzeletbeli kapuit a látogatók előtt. Több, mint 100 kiállítóval találkozhatunk majd a Baross út mentén a Széchenyi téren át, egészen a Dunakapu térig. A vendéglátó egységek kínálata között fellelhető lesz a kihagyhatatlan illatos kürtőskalács és sok féle gőzölgő forró ital, ám igazi gasztronómiai különlegességgel is találkozhatunk. A szervezők minden évben igyekeznek megújítani és változatossá tenni a kínálatot. A kulináris élmények mellett a Széchenyi téren helyet foglaló kézműves vásár is sok egyedi, kézzel készített ajándék ötlettel hívogatja a látogatókat - olvasható a program sajtóanyagában. Kitértek arra is:

A Dunakapu tér idén sem okoz majd csalódást a szórakozni vágyóknak. Az óriáskerék már a fesztivál megkezdése előtt megnyitja kapuit, üveg kabinjaiból csodálatos látványt nyújt a fényekbe öltözött belváros. Az óriáskerék lábánál elterülő 800 négyzetméteres jégpálya esszenciális eleme a téli fesztiválnak.

A gyakorlottabb korcsolyázóktól egészen a kezdőkig mindenki átélheti a szabadban töltött aktív idő feltöltő erejét. Az öt év alatti gyermekek ingyen, az iskolás csoportok fél áron vehetik igénybe a jégpálya szolgáltatásait a Győri Jégsportért Alapítvány jóvoltából egészen január végéig. Az advent négy hétvégéje során, pénteken és szombaton 18 órától bemutatókkal, vasárnap ugyan ebben az időpontban jégrevüvel készül az alapítvány. A szombati napon 18 óra után pár perccel jégdiszkó várja a fiatalokat, ahol ismert lemezlovasok biztosítják a jó hangulatot egészen 22 óráig.