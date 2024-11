– Mindannyian várjuk a karácsonyt. Azt az időt, amit a családunkkal, a barátainkkal, a szeretteinkkel tudunk tölteni, amikor békés, jó érzéssel tudunk létezni a világban. Mindeközben ez a legpörgősebb időszaka az évnek: felgyorsulunk a munkában, a karácsonyi előkészületek miatt. Komoly ellentmondás ez – mutatott rá beszédében dr. Nemény András polgármester. Az adventi vásárt olyan helynek nevezte, ahol meg tudjuk élni az ünnep előkészületeit.

Megnyílt az adventi vásár Szombathelyen. A fotón Varga-Nagy Edit és Varga Gábor

Fotó: Cseh Gábor

Ami jó volt a vásárban, amit szerettek a szombathelyiek – mint a fényfüzér, a Mikulás háza – azt megtartották. Új az (óriás)kerék is, amiről fenn ülve más perspektívából látszik a Fő tér, mondta a városvezető, és megköszönte a Sipos család adományaként a Fő térre került karácsonyfát, ami szimbolikusan az egész várost díszíti.

– A gyerekekről is szól a vásár: új játékelem a meseerdő és jönnek gyermekzenekarok. És szól a felnőttekről is a zene, a gasztronómiai élmények által. Ha jól sikerül az adventi várakozás, jó lesz a karácsony is – előlegezte meg.

A következő hetekben – egészed december 21., szombatig kulturális produkciók színesítik a vásári hangulatot, a színpadokon egymást váltják majd a fellépők. Pénteken a vásárnyitó előtt Bujtás Ervin zenélt. A polgármesteri köszöntő után a Radiogramot hallhatja a közönség, utánuk a Sons Left Behind-ot, majd 20.30-tól DJ Szúnyog retró partival várja a Fő térre érkezőket. A Kisszínpadon Meggie és Domby Berti, utánuk a Negyed 4 akusztik szórakoztat.