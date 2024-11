Karácsonyvárás Tegnap, 7:40

Adventi vásárok Burgenlandban

Egy hónap van hátra már csak karácsonyig, és ezen a hétvégén Burgenlandban is megnyílnak az adventi vásárok. Kismarton (Eisenstadt) mellett már Felsőpulyán (Oberpullendorf) is ünneplőbe öltözik a főtér erre a hétvégére, Jövő hétvégén pedig Alsóőrbe (Unterwart) is hívják az ünnepi hangulatra vágyókat - írja a magyarok.orf.at.

Vaol.hu Vaol.hu

Ezen a hétvégén Burgenlandban is megnyílnak az adventi vásárok: november 22-én a tartományi főváros, Kismarton karácsonyi hangulatba borul. A Christkindlmarkt a városközpontban a karácsonyi fények felkapcsolásával nyílik meg, és egészen Szenteste napjáig tart nyitva. Kismartonban idén először magánházak is megnyitják kapuikat az advent idejére. December folyamán három belvárosi udvarban kínálnak karácsonyi programokat - írja a magyarok.orf.at. Ezen a hétvégén Burgenlandban is megnyílnak az adventi vásárok

Forrás: magyarok.orf.at Péntekre Felsőpulya főtere is ünnepi díszbe öltözik. Itt is egy hónapon át böngészhetnek a helyiek és a városba látogatók a vásározók kínálata és a programok között. Felsőőrben december 13-15. között tartanak karácsonyi vásárt. A Stadtgartenben kézművesek ajándékötletei valamint ünnepi finomságok és karácsonyi muzsika gondoskodik a hangulatról. Alsóőrben november 30-án tartják a hagyományos karácsonyváró délutánt. Az Öreg Iskolába jászol- és képkiállítás, gyógynövénybemutató és borkóstoló csalogatja a látogatókat, a Templom előtti téren pedig a helyi egyesületek standjainál lehet forralt bort vagy épp lángost kóstolni. A kultúrházban délután négy órakor tartják a gyertyagyújtást, ahol a Kétnyelvű Népiskola diákegyüttese és az alsóőri kórus is fellép. Az idei ünnepre egy új látványossággal is gyarapodik Burgenland tartomány: a Seebühne Mörbisch színpadán november 23-án nyitja meg kapuit a „Winterwunder Mörbisch“. A belépőt váltó közönségnek egy 18 méter magas betlehemi jászollal, fényjátékkal és videóvetítéssel mesélik el a karácsony csodáját, egészen január elejéig. Szombathelyen pénteken nyílt meg az adventi vásár. Írásunk IDE kattintva érhető el>>

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!