– Újra összejöttek az állatvédők, folytatjuk az elmúlt hetek munkáját – ezzel nyit Kapin Richárd, a Szurkolók az Állatokért Alapítvány képviselője hétfőn délelőtt a Dabrókai Betyárcsárdánál összegyűlt csapatra mutatva. Néhány perccel később tíz szervezet önkéntesei, a rendőrség és a hatósági állatorvos autóinak konvoja együtt indul a csárdától, úgy közelítik meg a néhány kilométernyire, Zalaszegvár külterületén található elhagyott ingatlant, ahonnan újabb, rossz körülmények között tartott kutyákról kaptak hírt.

Állatvédők akcióban, a mentés pillanatai

Fotó: Unger Tamás

– Úgy tudjuk, hogy ez az ingatlan is Brigitta M-é. Szombaton jártunk a háznál, ahol harminc-negyven kutyát – főleg shih tzu és yorki, bichon és tacskó keverékeket és néhány nagyobb testű kutyát – és egy idős német férfit találtunk, aki elárulta, hogy Brigitta szállította a kutyáknak a tápot, de már jó pár napja nem jelentkezett nála. Közben egy német rendszámú autó is megjelent a háznál, a sofőrt az állatvédők ott tartják. Feltételezzük, hogy segédkezett a kutyáknál és összeköthető Brigittával. Most az a célunk, hogy kiemeljük a kutyákat erről a helyről, ami se nem menhely, se nem állatotthon – mondja még az indulás előtt Kapin Richárd.