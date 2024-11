AlteRába Fesztivál 1 órája

Nincs veszély, 2025-ben is jön Körmend kedvenc fesztiválja: itt vannak a programok!

Anyagi nehézségek árnyékolták be a körmendi rendezvény jövőjét, de a szervezők megoldást találtak a problémákra, így 2025-ben is dübörög a Rába-part! A július 17–19. közötti AlteRába Fesztivál fellépői között ott lesz az Auróra, a Pokolgép, a Pál Utcai Fiúk és Iszak Dani is.

A 2025-ös AlteRába Fesztivál három napon keresztül várja a közönséget Körmenden, a hagyományokban megfelelően a Rába Szabadidőcentrum területén. Az esemény a magyar alternatív és rockzene kiemelkedő képviselőinek ad helyet, miközben igyekszik fenntartani a fesztiválokra jellemző közvetlen, barátságos hangulatot. Pillanatkép egy korábbi AlteRába fesztiválról

Fotó: MW archívum A nyitónapon, július 17-én Iszak Dani nyitja a programot, amit a Moriones és az éjszakai bulifelelős EddyWader & DJ Maffia követ. Július 18-án az Auróra, a Pokolgép és a Fish! lesznek az est húzónevei, míg július 19-én a Sziámi AndFriends, az F.O. System és a Pál Utcai Fiúk zárják a fellépések sorát. Az Alterába Fesztivál programja 2025. július 17., csütörtök Iszak Dani (19.00–20.00)

(19.00–20.00) Moriones (20.30–21.50)

(20.30–21.50) EddyWader & DJ Maffia (22.00–24.00) 2025. július 18., péntek Sunday Brunch (17.40–18.40)

(17.40–18.40) Don Gatto (19.10–20.10)

(19.10–20.10) Pokolgép (21.00–22.10)

(21.00–22.10) Auróra (22.40–23.50)

(22.40–23.50) Fish! (00.20–01.30) 2025. július 19., szombat Fix Alibi (17.30–18.20)

(17.30–18.20) Sziámi AndFriends (19.00–20.20)

(19.00–20.20) F.O. System (21.00–22.10)

(21.00–22.10) Pál Utcai Fiúk (23.00–00.30)

(23.00–00.30) ALTERÁBA AFTER (Golyó-Johnny-EddyWader) (00.30–02.00) Az Alterába Fesztivál jegyárai A fesztiválra szóló jegyek és bérletek december 2-ától válthatók, early bird kedvezményekkel. Bérletek (július 18–19.): Early bird: 14.990 Ft

Elővételben: 16.990 Ft Napijegyek: Július 17. : Early bird 5.890 Ft, elővételben 6.490 Ft, helyszíni ár 7.500 Ft

: Early bird 5.890 Ft, elővételben 6.490 Ft, helyszíni ár 7.500 Ft Július 18–19.: Early bird 7.990 Ft, elővételben 8.990 Ft, helyszíni ár 9.990 Ft After jegyek (a koncertek után):

Minden nap 2.000 Ft Gyermekek számára külön kedvezmény is elérhető: július 17-én 10 év alatti, míg július 18-án és 19-én 14 év alatti gyermekek érvényes jeggyel rendelkező felnőtt kíséretében 2.000 forintos belépővel vehetnek részt. Jegyeket december 2-tól online vagy személyesen lehet vásárolni.

