Réti-Nagy Róbert elsőként egy kis betekintést adott az amerikai elnökválasztási rendszerbe: - Az Egyesült Államokban az elnök megválasztása az elektori rendszer alapján történik, ahol minden állam egy bizonyos számú elektori szavazatot ad. Az ország teljes területén 538 elektori szavazatot osztanak szét, s ahhoz, hogy valaki elnökké válhasson, 270 elektori szavazat megszerzésére van szükség. Kinti idő szerint reggel hét órakor Donald Trump 276 elektori szavazatnál járt, és a választási eredmények feldolgozottsága ekkor már 95 százalékos volt. Emellett a republikánusok a Képviselőházban is többséget szereztek. Bár a Szenátusnál ez még nem dőlt el, de ott is a győzelem felé tart az állás. Ezek fényében kijelenthető, hogy a republikánusok elsöprő győzelmet arattak – fogalmazott Róbert.

Amerikai elnökválasztás 2024: Réti-Nagy Róbert szerint az amerikaiak nagyon várták idén a választásokat.

Forrás: Réti-Nagy Róbert

Amerikai elnökválasztás 2024: republikánus győzelem

Bár a Trump-ellenes tábor is jelentős szavazatmennyiséget gyűjtött Kamala Harris és a Demokrata Párt mögött, úgy gondolja, a republikánusok nagy sikerét az infláció és a gazdasági nehézségek is elősegítették. A vállalkozó elmondta, hogy a magas üzemanyagárak és a déli határ lazább ellenőrzése is sokakat Trump támogatására sarkallt, mivel szerintük ő képes lenne helyreállítani az ország gazdaságát.

Komoly inflációt és munkanélküliséget ért el az Egyesült Államok az utóbbi négy évben. Ezt az ország nagy része látja és érzi és a közvélemény szerint az infláció növekedése és a gazdasági mutatók csökkenése okozta azt, hogy ilyen sokan szavazta Trumpra

– fogalmazott Réti-Nagy Róbert. A kampány kapcsán.

Róbert arról beszélt, hogy nagy várakozás övezte a mostani választást, mint mondta, valahol mindenki érezte a zsigereiben, hogy itt most nem csak Amerika, hanem az egész világ sorsáról van szó. Bár személyesen nem vett részt kampányrendezvényeken, Trumpot támogatta, és különösen büszke egy névre szóló fényképre, amelyet az elnöktől kapott.

Róbert szerint a választás eredménye leginkább a billegő államokban dőlt el, mint Pennsylvania, Michigan és Wisconsin, hiszen ezekben az államokban mindkét tábor támogatottsága erősen megoszlik. A magyar származású vállalkozó úgy látja, most, hogy már biztossá vált Trump győzelme, a republikánus tábor nem feltétlenül számíthat zavartalan időszakra: egyesek attól tartanak, hogy komoly tüntetések vagy zavargások várhatóak a következő hetekben.