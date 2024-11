A Prieger Zsolt vezette formáció több mint 30 éves pályafutását alig kell valakinek bemutatni: külföldi turnék, világsztárokkal való együttműködések, számtalan emblematikus dal, milliós nézettségű videó, zenei díjak és elismerések jellemzik a zenekar előadóművészetét. Felejthetetlen az Anima Sound System pezsgő-energikus-látványos koncertjeinek élménye.

Színpadon az Anima Sound System vezetője, Prieger Zsolt (balról)

Fotó: VN/Anima Sound System

Sokszor leírták már róluk itthon és külföldön, hogy következetesen egyensúlyoznak az elektronika és a világzene, jazz és a kortárszene mezsgyéin. Különlegességüket a zenei játékosság és a stílusok keveredése adja - a modern elektronikus tánczenétől, a reggae-n, a dubon át egészen a popig -, ötvözik a hangzásokat. A formáció ugyanilyen tisztelettel emeli be és formálja át dalaiban az erdélyi magyar népzene, valamint a roma zene elemeit is. Számtalan alkalommal megjárták a magyarországi nagyfesztiválok színpadait, turnéztak Európa nagyvárosaiban (köztük London, Párizs, Berlin, Prága, Moszkva, Barcelona, Brüsszel) és fesztiváljain (Soundsfair Fesztivál, Womex), és állandó vendégek Erdélyben (Marosvásárhelyen, Nagyváradon, Sepsiszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen) is.

Munkásságukat több díjjal is elismerték: Arany Zsiráf díj, VIVA Comet Magyar Könnyűzenei Díj, Fonogram-díj - ez utóbbira 2022-ben és 2023-ban újra jelölték a zenekart, valamint 2023-ban megkapták a szombathelyi Weöres Sándor-díjat.

Bognár Szilvi (balról) az Anima Sound System koncertjén

Fotó: VN/Anima Sound System

Öltöztessél Fehérbe című daluk kisfilmjével elnyerték a 6. Magyar Klipszemle legjobb rendezésének díját, valamint jelölték a Berlin Music Film Awards, Best Narrative kategória döntőjére és a Music Hungary Szövetség Vizuál-díjára. 2024 is díjátadással kezdődött: a Szerzők Egyesületének “Újító" díját vehették át olyan legendák társaságában, mint Dorozsmai Péter és Horváth Attila.

A zenekar egyik állandó énekesnője Magyar Bori, a világzene egyik legismertebb magyar előadója, olyan zenekarok tagja volt, mint a Makám vagy a Besh o droM. A zenekarral dolgozik 2024-ben Kézdy Luca hegedűművész, Varga Nóra harsonás-fuvolista, Széchenyi Lili énekesnő és Benkő Dávid zongorista, számtalan zenei formáció elismert tagja.