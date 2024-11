Aranyérmek és milliók – és mi marad utánuk? Egykor azt hitte, hogy a boldogság a sikerekben rejlik. Az első aranyérem megszerzése óriási pillanat volt, aztán valahogy mégis üresség követte azt. Aztán jött a második, a harmadik, az országos, a világbajnoki cím. - Akkor már boldog leszek! - gondolta, s mégis: egyik sem hozta el azt az igazi, mély elégedettséget. - Na, majd ha meglesz az első millióm! -vélekedett és igen, jött is az, majd a második, a harmadik... az üresség viszont továbbra sem tágított a lelkéből. A kérdés továbbra is ott motoszkált benne: akkor mégis mi teszi boldoggá az embert? A választ pedig végül nem a teljesítményben, de nem is pénzben találta meg, hanem a kislánya szemében, aki ott drukkolt neki minden egyes mérkőzése, minden nagy pillanata közben.

