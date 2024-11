Ahogy arról beszámoltunk, hétfőn Karakó és Zalaszegvár között tartottak razziát az állatvédők a hatóságokkal kiegészülve egy tanyán. A szálak információink szerint a csöngei, csapodi és kőszegpatyi horrortanyákat üzemeltető osztrák nőhöz, Brigitta M.-hez vezetnek, akinek több szaporítótelepét felszámolták az állatvédők segítségével az elmúlt két hétben. Mint ismeretes, az osztrák nő ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki, fényképe bejárta a világhálót és Európa szerte állatvédő egyesületek indítottak ellene hajtóvadászatot. Múlt héten pénteken krone.at értesülése alapján megírtuk, a gyanúsított a grazi börtönben ül. A híreket aztán hivatalos úton a Stájerországi Állami Rendőrség is megerősítette, közleményük szerint a középkorú nőt az ügyészség rendeletére a grazi Jakomini börtönbe szállították.

Csöngei mentés alkalmával készült a fotó: borzasztó körülmények között tartotta az ártatlan állatokat az osztrák szaporító

Fotó: Unger Tamás

Megdöbbentő fordulat az ügyben: szabadlábon az osztrák szaporító

Az ügy azonban megdöbbentő fordulatot vett. Hétfőn lapunkhoz olyan információk jutottak el, amelyek szerint a horrortanyák tulajdonosa már nincs őrizetben, szabadlábra bocsátották. A Vas Népe megkeresésére Dr. Christian Kroschl, a grazi ügyészség szóvivője megerősítette, a hírek igazak voltak Brigitta M. szabadon engedésével kapcsolatban. Válaszából kiderül, a bíró elutasította a grazi ügyészség előzetes letartóztatási kérelmét és elrendelte a vádlott szabadlábra helyezését.

Az osztrák szaporító elleni hajtóvadászatot egy ártatlan nő is megsínylette

A Bors arról ír, hogy egy sajnálatos eset is történt a hajsza közben. A Szurkolók az Állatokért Alapítvány gőzerőkkel próbálta megtalálni a szaporítót, ám egy hatalmas hibát is elkövettek: egy ártatlan nőt gyanúsítottak meg azzal, hogy ő az osztrák szaporító. A civil állatvédők vendettát fogadtak, rengetegen támadták a nőt, sőt az utcán is többen lefotózták. A kétségbeesett siófoki nő a közösségi oldalon kérte, hogy tisztázzák a helyzetét - derül ki a Bors cikkéből.

Nyilvános posztban gyanúsították meg az ártatlan nőt

Forrás: Facebook/Bors

Siófokon lakom a 14 éves Amy kutyámmal, akivel tegnap valaki lefotózott sétálás közben. Nem én vagyok az osztrák szaporító, nem engem keresnek. Továbbra is szeretnék békében sétálni a kutyámmal, kérek egy cáfoló posztot!

– írta az ártatlan állatbarát nő.