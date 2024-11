Szentbeszédében Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök Szent Erzsébet, egy tanítónő és egy pap példáján keresztül szólt a hálátlanságról. Ők mindannyian önzetlenül adakoztak, segítettek embertársaikon mégis a hálátlanság volt a jutalmuk. Mint mondta, a Karitász munkatársai is sokszor megtapasztalják a hálátlanságot, de mégis Krisztus, a mi Mesterünk – ahogy a csodálatos halfogáskor a halászokat is – arra bíztat bennünket, hogy cselekedjünk. A Karitász munkatársainak lehetne az a mottója: „jó tett fejében jót ne várj”, de ne keseredjünk el, mert a mi Atyánk úgyis megjutalmaz bennünket. A szentmise végén hálát mondtak Árpád-házi Szent Erzsébet jó cselekedeteiért, és ígéretet tettek arra, hogy az ő példája nyomán gondoskodnak az egyházmegye rászorulóiról a jövőben is.

Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök tartotta a szentmisét a sárvári Szent László-templomban

Fotó: VN

A szentmisét követően Kiss István, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász igazgatója köszöntötte a vármegye önkénteseit. Kiemelte, hogy emlékezni jöttek össze, Szent Erzsébetre, egy eszményképre, aki mélyen megérintette a lelkünket, akinek a példája nyomán végezzük tevékenységünket.

Az ünnepség díjátadóval zárult, ahol köszönetet mondtak a legaktívabb önkénteseknek, a Karitász munkáját támogató vállalkozóknak. A díjakat Fekete Szabolcs Benedek és Kiss István adták át.

2024-ben Caritas Hungarica-díjjal tüntették ki Tóth Lászlót, az Újperinti Plébániai Karitász Csoport tagját, aki közel 30 éve végez szeretetszolgálatot. Caritas Hungarica – díjat kapott Tóth Gyuláné, Zsuzsa néni, aki a Kámoni Plébániai Karitász Csoport vezetőjeként hosszú évek óta segíti a rászoruló családok, egyedülállók, betegek ellátását. Győrvári Edit - díjban részesült Varga Imréné, aki több mint 30 éve a szombathelyi Herényi Plébániai Karitász Csoport vezetője, és mindig meglátja a küszködő embereket, ha kell, kérés nélkül segít.

Tóth László, Likaj Kadri, Soproni Attila, Fekete Szabolcs Benedek, Varga Imréné, Tóth Gyuláné, Szekeres Frigyes

Fotó: VN

Az ünnepségen négyen vehették át az év Karitász Támogató Vállalkozója kitüntetést, így Soproni Attila, a Soproni Zoltán és Társai Kft. ügyvezetője, Szekeres Frigyes vállalkozó továbbá a sárvári Maci Pékség ügyvezetője, Likaj Kadri és Sárvár Város Polgárőr Egyesülete, amelynek elnöke később veszi át a díjat.