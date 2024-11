Az őszi-téli útviszonyokra fel kell készülni. Sokan sajnos csak akkor veszik komolyan a felhívást, miután leesett az első hó, és megcsúsztak az úton -mondta lapunknak Kiss Ambrus, a Magyar Autóklub Nyugat-dunántúli Regionális Szervezetének elnöke. Hozzátette: a biztonságos közlekedés az első, az abroncscsere előtt nézessük át és szükség esetén cseréljük a téli gumit. A gépjármű folyadékainak tulajdonsága szintén megváltozik hidegben, a hűtőfolyadékot, szélvédőmosót ellenőriztetni, és szükség esetén cserélni kell. Ugyanez vonatkozik az akkumulátorokra is, a lemerült, vagy régi, rossz alkatrészek sok bosszúságot, az autóban pedig akár nagyobb gondokat is okozhatnak. Az autók téli felkészítése ezzel azonban nem ér véget: a látni és látszani elv betartása az egyik legfontosabb.

Autók téli felkészítése: Galambos László autószerelő fogadja a járműveket a szombathelyi szervízponton

Fotó: © Cseh Gábor

Látni és látszani

Kiss Ambrus elmondta, a Magyar Autóklub idén is akciót hirdetett: regisztráció után, szabad kapacitás függvényében térítésmentesen átvizsgálják az autók láthatóságért felelős alkatrészeit - köztük a fényszórókat - és a szélvédőt a szervízpontokon. A szakember kifejtette: nem csak azért kell használni a lámpákat, mert a magyar közutakon kötelező, hanem azért is, hogy lássanak bennünket. Ha például az egyik izzó nem működik, sötétben motorkerékpárnak is nézhetik az autót, ami könnyen frontális ütközéshez vezethet. Fontos az irányjelzők és a féklámpáknak a működőképessége is.

Az autók téli felkészítése saját érdekünk

Az autó téliesítése során ne feledkezzünk el bekészíteni a csomagtartóba a jégoldót, jégkaparót, és jó szolgálatot tehet a meleg kesztyű is. A sofőrök pedig ne felejtsék: a vezetés nagyobb koncentrációt, figyelmet igényel a gyakran ködös hajnalokon, az esőtől és például erdős szakaszokon a lehulló falevelektől is csúszóssá váló utakon.