A talpazás is a gyártás folyamat része. A fotón Lőrincz Petra

Fotó: Unger Tamás

Az Év Szaloncukra 2024 versenyre visszatérve: megválasztották az év új ízét, a gyerekek kedvencét, a legjobb sós karamellás, a legjobb alkoholos italok ihlette, a legjobb zselés és a legjobb desszert ihlette szaloncukrot is. Az idén is szakmai zsűri – Barta Enikő cukrász, Gácsi Zoltán, a Csokoládé Akadémia szakmai vezetője, Erdélyi Balázs a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke, Abrudán Zsolt, a New York Kávéház séfje, Mihály Lajos szakácsmester és cukrász, valamint Veszely Attila Nemzetközi Csokoládé bíráló csokoládémester és mestercukrász – döntött: 157 szaloncukor közül választották ki nyolc kategóriában a 16 legjobb édességet. A zsűrizésben több mint 300 kóstoló segített, a kóstolásokra több mint 7000 szem szaloncukrot osztottak ki, hogy megtalálják a 16 győztest. A szakmai zsűri mellett gyerekek kóstolták és választották ki a Gyerekek kedvence kategória három legjobbját.