A baba-mama klub ötletéről annak megálmodóját, Koltai Zsuzsannát kérdeztük.

Baba-mama klub a Jászi Mari utcai közösségi térben. Koltai Zsuzsanna jobbról narancssárgában

Fotó: © Cseh Gábor

– Gyermekágyas segítőként ifjú édesanyák testi-lelki egészségét vagyok hivatott óvni. Abban támogatom őket, amiben szükségét érzik ebben a lelkileg és fizikailag is érzékeny, nehéz időszakban. A legtöbb esetben csak egy kis megerősítésre van szükségük, vagy egy kis fizikai segítségre a háztartásban, ház körül. Másrészt élénken él bennem annak az emléke, amikor én is fiatal anyuka voltam, és nagyon sok időt töltöttem egyedül, a kisbabámmal. Aztán szerencsére találkoztam más, hasonló korú gyermekeket nevelő édesanyákkal, és a velük létrejött közösség akkori életem fontos része lett. Azóta tudom, hogy egy anyának, aki a gyermekével otthon van, hosszú órákig és általában egyedül, óriási szüksége van támogatásra, megerősítésre, lazulásra, felnőttekkel való kapcsolódásra, emellett egy kisgyermeknek is szüksége van más kicsikkel találkozni, ismerkedni. Az álmom egy ítélkezésmentes közösség megteremtése, ahová támogatásért, biztatásért, megerősítésért jöhetnek a szülők. A közösség segítheti az anyákat abban, hogy kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb szülők legyenek, ami a gyermekeiknek a legfontosabb. Ennek mentén hívtam életre a Baba-mama Klubot Szombathelyen, a Jászai Utcai Közösségi Térben.

November 7-én zajlott az első baba-mama találkozó.

Zsuzsa a laza beszélgetős, játszós alkalmak mellett igyekszik lehetőséget teremteni arra, hogy az anyukák hiteles információkhoz jussanak olyan gyermekneveléssel kapcsolatos témákban, mint a szoptatás, a hordozás, a babamasszázs, a szobatisztulás, a hozzátáplálás stb., meghívott szakemberek révén. Szándéka szerint havonta egyszer hív majd szakembert, aki az anyákat leginkább érdeklő témákról beszél. Már az első klubnapra is meghívott három szakembert, hogy bemutatkozzanak. Azért is, hogy a kisbabás anyukák tudjanak róluk, tudják keresni őket is a felmerülő problémáikkal. Bengő Hajnalka perinatális szaktanácsadó, dúla, babamasszőr Zalaegerszegről érkezett hozzájuk, és kedvesen segített a kezdeti zavar oldásában is. Zelei-Szeredi Emese pszichológus mint önkéntes szoptatási segítő volt jelen; Rimányi-Bangó Enikő pedig hordozási tanácsadóként mutatkozott be a most formálódó közösségnél.