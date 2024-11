- Járvány, bárányhimlőből? Az biztosan nincsen! Ezzel kezdte dr. Savanya Márta, szombathelyi csecsemő-gyermekgyógyász szakorvos a beszélgetést. Őszi- és főként téli időszakban elő-előfordulnak felszaporodó esetek – tette hozzá. Egyben aztán meg is nyugtatott: Magyarországon 2000 óta hozzáférhető a védőoltás, a 2018 augusztus 1. után született csecsemőknek pedig már kötelező ez a vakcina is. Azaz: akik hatévesek vagy fiatalabbak, azok biztosan védettek már. A picik egyébként 12 és 15 hónapos korukban kapják ezt meg, és – mint minden kötelező oltás – ez is ingyenes ilyenkor.

Bárányhimlő: vajon van járvány?

Fotó: MW-archív

De hogyan is működik a bárányhimlő?

Ez egy meglehetősen nagy fertőzőképességű vírus, azaz: igen könnyű elkapni. Ehhez elég lehet akár fél óra, egy óra egy helyiségben egy fertőzöttel együtt. Lappangási ideje hosszú: 14-21 nap is lehet. Egyúttal azonban az is elmondható róla, hogy szerencsére csak egyszer kapható el egy életben. Az idősebbek (harminc felettiek) már szinte biztos, hogy átestek rajta, így őket (ebben az esetben) nem fenyegeti. És mivel minden évben van előfordulás – iskolákban, óvodában stb. – egyre többen túl lesznek rajta. Fentiek alapján a már oltottak száma (és aránya) is folyamatosan nő.

Bárányhimlő: minden évben van előfordulás óvodákban, iskolákban is

Fotó: MW archívum

Mit tegyünk, ha még nem volt bárányhimlős a gyermekünk?

Mindenképpen célszerű oltást kérni – válaszolt a doktornő. Ez most is elérhető, térítéses formában. Mint megtudtuk, a két injekció kb. tíz-tíz ezer forintot jelent. De ezért cserébe ott a megnyugtató védettségi érzés. Másrészt – ha csak anyagi szempontból nézzük – még mindig kisebb kiadás, mint esetleg elkapni, ami patikával, gyógyszerekkel és általában táppénzzel vagy elpazarolt szabadsággal jár. Persze nem ez az első szempont: fontosabb megkímélni mindenkit, különösen a gyermekeket ettől a legyengült, kellemetlen állapottól. És akár szövődményei is lehetnek – figyelmeztetett a szakember. Várandósság alatt veszélyes lehet a magzatra, de együtt járhat tüdőgyulladással, agyhártya-gyulladással is. Szóval: nem szabad elintézni egy legyintéssel, hogy „pár kiütés, és ennyi”!