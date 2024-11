A Lidl Magyarország közösségi oldalán hétfőn hívták fel a vásárlók figyelmét, hogy a gyerekek körében az egyik legnépszerűbb termékük november 14-től a készlet erejéig kapható a boltokban. De miről is van szó? A fa játékkonyháról, amiről a bejegyzésben is úgy írnak, hogy már rengeteg gyereknek csalt mosolyt az arcára. Cikkünkben borítékoltuk, hogy az anyukák, apukák, nagyszülők megrohamozzák majd a boltokat vármegyeszerte a játék beszerzése miatt. Elérkezett a csütörtök reggel és bekövetkezett a jóslat, ugyanis Körmenden és Szombathelyen is egyaránt nagy mozgást figyeltünk meg az áruházaknál. A fotókon látható, hogy az egyébként nagy tömeg ellenére a Rába-parti városban még azért lehetett parkolóhelyet találni, ha szemfüles volt az ember, a vasi vármegyeszékhelyen viszont csak úgy hemzsegtek az autók a parkolóban, egymásnak adták át az emberek a helyeket. Reméljük, hogy jutott mindenkinek a játékkonyhából.

A szombathelyi üzlet parkolója tömve volt csütörtök reggel

Fotó: Szendi Péter