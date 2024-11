A Rossmann Magyarország idén is szabadnapot biztosít munkatársai számára december 24-én, hogy ők is otthonaikban, szeretteik körében készülhessenek az ünnepekre. A vásárlói igényeket kielégítendő december 23-án országszerte meghosszabbított nyitvatartással készülnek 250-nél is több hazai üzletükben - írja közleményében az üzletlánc.

A hazai fennállásának 30. évfordulóját tavaly ünneplő Rossmann 2023 után idén is szabadnapot biztosít dolgozóinak Szenteste.

Szurma Gyöngyi, a Rossmann cégvezetője és értékesítési vezetője kifejtette: „Örömmel jelentjük be, hogy a döntés tavalyi sikere után vállalatunk idén is zárva tartja üzleteit december 24-én. Az egész éves kemény munka után fontosnak tartjuk, hogy Szenteste napját mind a közel 2500 munkatársunk szerettei körében, pihenéssel tölthesse.”

Annak érdekében, hogy a vásárlók kényelmesen elintézhessék utolsó karácsonyi beszerzéseiket, a Rossmann december 23-án országszerte meghosszabbított nyitvatartással készül, így biztosítva, hogy mindenki megtalálhassa a szükséges termékeket az ünnepekre.

A Rossmann Magyarország, mely 2024-ben a Kincentric független munkavállalói elégedettségmérése alapján második alkalommal nyerte el a Legjobb Munkahely címet, elkötelezett amellett, hogy olyan munkakörnyezetet teremtsen, amelyben kollégáik a hétköznapokban és az ünnepi időszakban egyaránt méltó megbecsülésben részesülnek.

A Rossmann az ünnepek előtti időszakban a megszokott magas színvonalú, széles kínálattal várja a vásárlókat, legyen szó kozmetikai-, háztartási termékekről vagy ajándékokról.