Bognár Szilvi az Anima-koncertekre is rendszeresen kap meghívást a régi dalokhoz. Most az új Derkovits-lemezen is van egy dala, a Hail Mary (Üdvözlégy, Mária) – ez is megszólal majd az Anima Sound System novemberi koncertjén Szombathelyen –, aminek a zenei megalkotásában is részt vett. A háborítatlan szülés témájában készült hozzá egy videó klip.

- A háborítatlan szülés mellé évek óta odaállok. Sajnos nekem nem adatott meg ez az élmény. Nem az a lényeg, hogy valaki kórházban szül-e vagy otthon, hanem az, hogy a szülés folyamatába ne legyen külső beavatkozás, ha arra nincs szükség – mondta Szilvi. – Engem az első gyermekemnél nagyon siettettek, nehéz volt feldolgozni. Az ikreknél pedig császármetszés lett. Remélem, hogy a lányaimnak majd megadatik a háborítatlanság élménye.

A polgári esküvő után Bognár Szilvia és a párja a szombathelyi Vasi Skanzenben tartottak menyegzőt. Családjuk egyébként Kistarcsán él

Fotó: Falus Kriszta

Bognár Szilvia háromgyermekes édesanya

Bizony a színpadon látott énekesnőről nehéz elképzelni, pedig háromgyermekes anya. A lányokról annyit megtudhatunk, hogy Janka hamarosan 18 éves, az ikrek, Borbála és Tünde pedig 11 esztendősek. Szilvi sokféleképpen hívja őket, mert „a szeretett gyereknek ezer neve van”. A „csillagocskám”, „édesem” helyzetfüggően bárkié, de hosszú nevek is vannak. Például azt dalolni is szokta, hogy „Biri-Bori-Borcsa-Borka-Borbála-Boriska”, ha akad valami közös tennivaló. Az anyai énekszóra bizonyára nem lehet nem odafigyelni.