Több mint négyéves emléket idéz a most 26 esztendős ifjú hölgy: 2020 nyarán Kőszegen a Napostető borteraszon dolgozott, és miközben kiszolgált egy vendéget, az megkérdezte tőle: vajon ő a helyi borkirálynő? Flóra erre úgy felelt: még nem. Azután eltöprengett a lehetőségen, és évekig érlelte magában: akár még lehetne is. Két éve a borbálon már jelen volt: a nemes versengésben akkor a barátnőjét, Koltayné Szabó Hajnalkát támogatta, akiből végül borkirálynő lett.

Kőszeg új borkirálynője: Tóth Flóra

Fotó: © Cseh Gábor

– Hajnival együtt zenélünk a Kőszegi Vonósok kamarazenekarban. Nagyon megörültem a sikerének. Azóta sokat mesélt az élményeiről és biztatott: induljak én is, próbáljam ki magamat. A két év alatt, főleg az elfoglaltságaim miatt, hol meginogtam, hol felbátorodtam. Elgondolkodtatott az is, vajon hátrány-e, hogy nem borász családból származom, s bár szívesen fogyasztom a bort, nincs túl nagy tapasztalatom a borkóstolásban. Ahogy közeledett a jelentkezési határidő, a kőszegszerdahelyi Vadrózsa Népdalkörből, ahol énekelek, kaptam támogatást az ottani borbarát hölgyektől. Végül belső motiváció és külső ráhatás eredményeként született meg bennem: teszek egy próbát. Az utolsó pillanatban jelentkeztem.

A felkészülésben – mondja Flóra – az indulók sok segítséget kaptak a Borbarát Hölgyek Egyesületétől a próbatételekkel, a borbál menetével kapcsolatban.

Az elméleti anyagok mellett felajánlották, hogy kölcsönveheti az egyik lopójukat otthoni gyakorlásra.

Ezenkívül elmélyült a borbarát hölgyek munkásságában

és utánanézett a kőszegi borkultúrának, boros hagyományoknak is.

Azt még megemlíti, hogy korábban a Láng pincészet felkérte, énekeljen borkóstolóikon. A bordalok előadása mellett kóstolásra is volt lehetősége, ott is ismerkedett a nedűk jellegzetességeivel. Főleg vörösborpárti – a cabernet sauvignon a kedvence – úgy érzi, mostanra megérett arra, hogy értékelje a száraz borokat.

Végül elérkezett a kőszegi borbál napja, amelyre a párja és annak családja kísérte el.

– Már az indulásnál rövid bemutatkozót mondtunk a próbatételek részeként. Fontos mozzanat volt, ami befolyásolhatta a szavazást. Szorongós versenyhelyzetnek a nyomát sem éreztem. Végig oldott, jó hangulatban telt a bál, élveztem a próbatételeket, minden pillanatot kalandként éltem meg. A szavazásnál a vendégsereg végül engem hozott ki győztesen. Leírhatatlan érzés volt, amikor a fejemre került a korona. Sosem képzeltem el magamat ilyen szerepben. A kislány korral magam mögött hagytam a hercegnős álmot. Ennek ellenére – a magam számára is meglepetésként – nagyon jóleső érzés volt ott állni. Megtisztelő a szerep, tisztában vagyok azzal, hogy felelősséggel is jár, de öröm lesz képviselnem a várost. Azt is tudom, hogy sok munkával jár majd, ami biztosan megtérül. Külön öröm, hogy két évre szól a mandátum. Miután belerázódom, a második évre felszabadultabb, rutinosabb leszek – hallottuk tőle.