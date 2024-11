December elsején, vasárnap Csörötneken az Akácfa kemping ad otthont az adventi gyertyagyújtásnak. Az esemény a faluközpontban lesz, délután negyed ötkor, a Betlehem melletti adventi koszorúnál. Fél öttől a Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola diákjainak műsorával folytatódik a program, a szabadtéri színpadon. Öttől pedig a kicsik kedvence, Brandnyuszi is itt lesz! A jelenlévők Mini Disco-n vehetnek részt, valamint a Mihók kézműves pékség finomságai és kürtőskalács is várja a vendégeket. Ezen kívül forró tea, puncs és forralt bor is kapható lesz – hogy ne csak a lélek, de a test is felmelegedhessen…

Brandnyuszi is érkezik a csörötneki adventre

Fotó: VN achiv