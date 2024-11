Távozott a celldömölki Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Kft. korábbi ügyvezető igazgatója. Június óta új vezető irányítja a 100 százalékosan önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságot. Megkerestük a celldömölki önkormányzatot, hogy megtudjuk: igazak-e azok a hírek, mi szerint pénzügyi visszaélés gyanúja miatt történt vezetőváltás a kft-nél. Válaszukból kiderült: büntetőeljárás indult, a Szombathelyi Rendőrkapitányság nyomoz.

Büntetőeljárás indult : a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Kft-nél a belső ellenőrzés tárt fel szabálytalanságokat, ami miatt feljelentést tettek

Fotó: Unger Tamás / Forrás: VN-archív/UT

Megkeresésünkre hétfő délután az önkormányzat közleményt adott ki, azt írták:

A Vulkán Kft. 2023. évi mérlegbeszámolójakor azt tapasztalta a képviselő-testület, hogy az éves hiány meghaladja a költségvetéskor tervezettet, ezért ennek a kivizsgálására belső ellenőrzési jelentést készíttetett el. Ezzel egyidejűleg elfogadta az ügyvezető jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését.

Majd úgy folytatták: "A belső ellenőrzési jelentés a mérleget alátámasztotta, de bizonyos területeken olyan szabálytalanságokat tárt fel, aminek kivizsgálására a képviselő-testület további belső ellenőrzési jelentést kért, tehát 2021., 2022. évekre vonatkozóan is. Majd ezeknek a belső ellenőri jelentéseknek a tartalmát megismerve, illetve munkajogi állásfoglalást is figyelembe véve a képviselő-testületnek az a döntése született, hogy felhatalmazta a polgármestert, hogy ebben az ügyben tegyen bejelentést a rendőrségen egy esetleges bűncselekmény elkövetése miatt, hiszen ennek megítélésére nem rendelkezik megfelelő kompetenciával. Az ügy kivizsgálására illetékes hatóság a rendőrség. A Szombathelyi Rendőrkapitányság a nyomozást már meg is kezdte - közölte a celldömölki önkormányzat.

Büntetőeljárás indult: a rendőrséget is megkerestük

Kérdéseket küldtünk az ügyben a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz is, Cser Zsófia r. őrnagy, sajtóreferens válaszában megerősítette:

Elektronikusan a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz érkezett megkeresésével kapcsolatosan tájékoztatom, hogy a Szombathelyi Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. Tekintettel arra, hogy folyamatban lévő ügyről van szó, nem áll módomban további információt adni

A rendőrségi válaszból egyelőre nem derült ki, hogy milyen bűncselekmény gyanúja miatt indult a büntetőeljárás. Információink szerint azonban az eset alapját az adja: a korábbi ügyvezető 2020 előtt műszaki igazgatóként dolgozott a celldömölki komplexumnál. Majd amikor jött a Covid-járvány és az energiaválság, a képviselő-testület a fürdő fenntartásával járó kiadásokon - érthető okok miatt - faragott volna. Kérték, lássa el egyedül az ügyvezetői és műszaki igazgatói munkakörrel járó teendőket, amibe beleegyezett. Értesüléseink szerint azt senki sem gondolta a celldömölki önkormányzatnál, hogy a cégvezető mindkét munkakör után felveszi a munkabért. Információink szerint a Szombathelyi Rendőrkapitányságon az elmúlt hónapokban több tanút meghallgattak. Az, hogy ezt jogosan tette-e vagy sem a férfi, a rendőrségi vizsgálat során derülhet ki. Ha új információhoz jutunk, közöljük.