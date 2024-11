A napirendek előtt Kovács Tamás, a Falco Zrt. PR-vezetője mutatta be cégüket és társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tevékenységüket. Ismertetője után Rózsa Hajnalka polgármester beszélt a látogatás előzményeiről. Már tavaly és az idén is tárgyalt a város a 052/23 helyrajzi számú ingatlanon létesítendő napelempark ügyében, amelyben a Falco Zrt. is érintett.

Civil szervezetek: a Lokálpatrióták Vépi Egyesülete és a Vas-Film Egyesület is a művelődési házban szeretné bejegyeztetni a székhelyét

Fotó: VN-Archív

Településrendezési terv módosítására irányuló kérelmet nyújtottak be az önkormányzathoz, melynek nyomán egyeztetés kezdődött a város és a cég között. Vép a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításáért, a napelempark megvalósításáért, a megépítés engedélyezéséért anyagi és tárgyi támogatást kért. A Falco szívesen támogatja az önkormányzat és intézményeinek bútorfelújítását. A konkrét célok vonatkozásában képviselőtársaitól is kér majd javaslatokat Rózsa Hajnalka polgármester, akit a testület megbízott azzal, hogy az állami főépítésszel egyeztessen a témában.

A másik létesítendő naperőmű (a 048/19 helyrajzi számon) ügyében az Electron Holding Zrt. energetikai vállalat képviselője, Kiss Eszter projektfejlesztési szakértő érkezett az ülésre. Korábbi kérelmükre (közcélú hálózatra csatlakozó aggregátoros erőmű létesítése) született már testületi döntés. Az új testület is támogatja az aggregátor létesítését. A környezeti hatástanulmány elkészítéséhez nem ragaszkodnak – erről is döntés született.

Témát adott az ülésen az adórendeletek felülvizsgálata is. Vép a kivethető helyi adók közül korábban a helyi iparűzési adót, a kommunális adót és az idegenforgalmi adót vezette be. Nem lesz adóemelés, és nem emelkednek a köztemetőre vonatkozó díjak sem, így szavazott a testület.

Ötezer forintban állapították meg a karácsonyi segély ez évi összegét és ötezer forint értékű vásárlási utalványt ítéltek meg az önkormányzat nyugdíjas dolgozói részére is.

Név- és székhelyhasználat-engedély iránti kérelmet adott be a nemrég alakult Lokálpatrióták Vépi Egyesülete. A civil szervezetet a művelődési ház címére jegyzik be.

Az októberben alakult Vas-Film Egyesület is a művelődési házban szeretné bejegyeztetni a székhelyét – mindkét kérelmet elfogadták.