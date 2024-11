A Csepregi Borbarát és Turisztikai Egyesület és a Csepregi Borbarát Hölgyek szervezésében tartották meg az idei Erzsébet-napi összejövetelt. Az általános iskolában szombaton kora este először a Farkas Sándor Egylet tagjai köszöntötték a megjelent Katalinokat, Erzsébeteket. Ezt követően színdarabot adtak elő, majd a férfi dalkör boros nótákat énekelt. A helyi gazdák pedig bemutatták, milyen lesz az évjárat. Az hamar kiderült, szép csepregi borok vannak a hordókban.

Szép csepregi borok – Bemutatták, milyen lett az idei évjárat

Fotó: Dr. Tarsoly Ádám

- Horváth Gábor, helyi termelő vezetésével tizenöt gazda huszonöt tételét, egyesével mutatta be az érdeklődő csepregieknek, a környéken élőknek - kezdte Tóth Marcell, a Csepregi Borbarát és Turisztikai Egyesület elnöke. - Mindenki mesélt a boráról, arról, hogy egész évben milyen munkát igényelt a szőlő, majd a szüretről, milyen technológiát alkalmaznak. A fehér borok készen vannak, de a vörösnek még érni kell. Ezekből úgymond hordómintát kaptunk.

Csepregi borok - Az idei évjáratot Finta József plébános szentelte meg.

Tóth Marcellt rövid összegzésre kértük. - Az időjárásnak köszönhetően magasabb cukorfokú szőlőt szüreteltünk, emiatt magasabb az idei évjárat alkoholtartalma. A fehér borok kicsit testesebbek. A vörös fajták is ígéretesek. A rozék illatosak, szép savakkal rendelkeznek.A bemutató végén meg is jegyeztük, sokat fejlődtünk, a boraink nemcsak a vármegyei, hanem az országos versenyeken is megállnák a helyüket.

A szőlő jelenleg nyugalmi állapotban van, a gazdáknak most a pincében van dolguk. Palackoznak, fejtik, szűrik a bort. Igaz, van olyan szőlész is, aki már megkezdte a metszést. Egyes gazdák pedig tovább bővítenék a szőlőjüket, tavasszal tőkék telepítésére készülnek.

Tóth Marcell szerint, az lenne a legjobb, ha hideg, fagyos tél lenne, mert akkor elpusztulnának a kártevők.

Az általános iskolában borbemutató kezdete előtt, a Mozaik Képzőművész Kör kiállítását nyitották meg. Végezetül pedig egy régi hagyományt hoztak vissza: harmonikás, nótás esttel zártak.