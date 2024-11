- Ők, Önök, Ti vagytok a csipkereki óvoda. Ugyanis, amikor azt mondjuk, „ide jártam óvodába” vagy „megyek a gyerekekért az óvodába”, akkor nemcsak egy intézményre, egy helyre gondolunk. Nemcsak a nemrég megújult, a benne folyó oktató-nevelő munka színvonalához méltó épületre utalunk, de arra a szellemiségre, arra a hangulatra, arra a biztonságos, szeretettel, játékkal, dallal és mesével teli közegre is, amit az óvoda falai között a gyerekek, az óvónők, a dajkák, a dolgozók és a szülők hoztak létre. Amit magukkal hoztak most az óvodaépület bejárása után ide, a művelődési házba is, amit vittek a falunapra, hoztak a játszótérátadóra, s viszik magukkal, bármerre is szólítja őket az élet – mondta V. Németh Zsolt.