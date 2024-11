Vas vármegye eddigi legnagyobb összevont állatvédelmi akciójára került sor szerdán Csöngén és Kőszegpatyon. A rajtaütés során összesen 100 felnőtt és 11 kölyökkutyát, 51 juhot és kecskét, 30 baromfit és 4 lovat emeltek ki a kormányhivatal munkatársai az állatvédőkkel közösen méltatlan körülmények közül. Tizenhét civil szervezet, a rendőrség, a kormányhivatal, az önkormányzat és a katasztrófavédelem együttműködéséről ír a közösségi oldalon az Állatvédők Vasi Egyesülete (ÁVE) – állításuk szerint ennyien működtek közre a csöngei szaporítótelepen történt mentésnél, amelyről lapunk a helyszínről tudósított.

Csöngei szaporítótelep: lapunk a helyszínről tudósított

Forrás: Unger Tamás

Amennyire lehet, nyomon követjük az állatok sorsát is. Az elsősorban ausztrál juhászkutya jellegű kutyákat értesülésünk szerint állatotthonokba szállították. Az ÁVE azt írja, egy további ingatlanon 50 kutya hatósági zárlat alatt van. Az ottani állatok ellátása civil szervezetek által biztosított és hamarosan azokat az állatokat is kiemelik. A kisalfold.hu arról ír, információik szerint 16 kutyát soproni állatvédők fogadtak be.

A mentésben részt vett a Diósgyőri Szurkolók Az Állatokért nevű szervezet is, ők is közösségi oldalukon osztottak meg drámai felvételeket a mentésről. Mint írják, Csöngéről három kutya került hozzájuk, az emberi közelséget és érintést nem ismerik, bizalmatlanok, rettegnek.