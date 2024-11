„Csörög az órád, ébredsz, útrakelsz… kell a dohány: miért, az nem vitás”. Emlékszik még a Kedves Olvasó a szombathelyi Lord hajdani dalára? Azon most ne is tessék elmerengeni, hogy éppen negyven éves ez a szám… Novemberi ködös, hideg időkben talán nem esik annyira jól, ugye? Bár manapság már alighanem a vekker a legritkább. Talán már az éveken át használt rádió is kiment a divatból… Inkább beállítunk valamilyen okos kütyüt, jó eséllyel.

Csörög a vekker… újra és újra

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Erre csörög a…

A lényeg a hajnal vagy reggel első hangja. Kinek kakasszó, kinek madárdal? Talán induló autó, esetleg a kukák zörgése, és lehet beakadt riasztó vagy lármázó emberek is. Lehet síró kisbaba vagy a szomszéd kanárija, ideális esetben meg egy családtag – azt már mondani se merem, hogy egy bögre gőzölgő kávéval… Mindent egybevetve: „ó, az utak is várnak”, hogy maradjunk még a dalnál. Nosza, indulhatunk is!