A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) szerdai ülésén hitelesítette azt a népszavazási kezdeményezést, amely december 24. munkaszüneti nappá nyilvánításáról szól - számolt be a Magyar Nemzet. A testülethez a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete nyújtotta be a kezdeményezést hitelesítésre.

A Nemzeti Választási Bizottság jóváhagyta a népszavazási kezdeményezést - December 24. munkaszüneti nap?

Illusztráció: Shutterstock

December 24. munkaszüneti nap lehet?

Magyarországon a jelenleg hatályos jogszabályok szerint munkaszüneti napnak számít január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26. Egyetért Ön azzal, hogy a 2025-ös naptári évtől kezdődően december hónap 24. napja munkaszüneti nap legyen?

– ezt a kérdést tennék fel a népszavazáson.

Az NVB szerdai ülésén a népszavazásra javasolt kérdést 10 igen és 2 nem szavazattal hitelesítette. A bizottság úgy ítélte meg, a kérdés megfelel az alaptörvényben, valamint a népszavazási kezdeményezésről szóló törvényben megfogalmazott követelményeknek. A határozat nem jogerős, az ellen 15 napon belül lehet jogorvoslatot kérni a Kúriától - írja a Magyar Nemzet.

Ismert, Balassa Péter, a Jobbik vasi országgyűlési képviselője is korábban kezdeményezte, hogy december 24. munkaszüneti nap legyen. Szerdán közösségi oldalán azt közölte: "Mindenki megérdemli, hogy nyugodtan készülődhessen, és szeretteik körében tölthesse szenteste napját, ezért idén is benyújtottam az Országgyűlésnek, hogy december 24-e legyen munkaszüneti nap!"

Az NVB-döntés után pedig annyit írt közösségi oldalán: "Siker! A Nemzeti Választási Bizttság szerda délutáni ülésén úgy döntött, hogy hitelesíti azt a népszavazási kérdést, amely munkaszüneti nappá tenné december 24-ét".

Az Auchan december 24-én nyitva lesz

Ahogy telnek a napok, egyre gyakrabban olvashatunk kereskedelmi üzletláncokról is, amelyek nem nyitnak ki december 24-én. Jelenleg ilyen a Penny, a Lidl, a Rossmann, a Diego, valamint a Spar legtöbb üzlete is. Az Auchan azonban már jelezte, hogy nyitva lesznek aznap is.

Közösségi oldalunkon is megkérdeztük olvasóinkat: „Ha rajtad múlna, melyik nap lenne még munkaszüneti nap Magyarországon?”. Élcelődő és vicces kommenteken kívül itt is érkezett javaslat az említett december 24-re.