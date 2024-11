A Digitális Állampolgár a 21. század embere. Ügyeink könnyebb és gyorsabb intézése, valamint saját személyazonosságunk igazolása egyaránt lehetséges telefonunkkal is. Autónk műszaki és forgalmi adatait is mind egy helyen megtalálhatjuk benne. Ahogy arról lapunk is beszámolt, már több százezren letöltötték az alkalmazást. Egy előregisztrációt kell elvégezni, amivel aztán egy Kormányablakhoz besétálunk. Utána nincs más dolgunk, mint várni az értesítést.

Máris Digitális Állampolgár lehetünk!

Fotó: https://dap.gov.hu/

Digitális Állampolgár, könnyedén

Amennyiben ez még nem érkezett meg, egy egyszerű és profán dolgot kell csak megtennünk. Frissítsen, Kedves Olvasó! Mármint az applikációt (Play Áruház vagy App Store) – és egy-másfél órán belül működni fog. Ez a hivatalos kommunikáció – ám tapasztalataink szerint gyakorlatilag azonnal Digitális Állampolgárrá válunk. És lehet böngészni, átnézni, adatokat ellenőrizni. Gyors frissítést, jó böngészést kívánunk mindenkinek!

Ha még nem kezdte el: pár lépésben elintézhető A digitális állampolgársághoz első körben négy dolog kell csupán. Betöltött életkor, magyar mobilszám, megfelelő okostelefonnal és 14 év feletti életkor. A https://dap.gov.hu/ oldal lépésről lépésre végig vezeti a még nem digitális állampolgárokat a folyamaton. Az App Store-ból és a Google Play-ről könnyedén le lehet tölteni a Digitális Állampolgár mobilalkalmazást. A telepítés után először ellenőrzi a rendszer, hogy megfelelő-e az okostelefon. Utána engedélyezni kell a biometrikus azonosítást, az értesítéseket és a kamera használatát. Ezt követően regisztrálni kell bármelyik kormányablakban, ahol azonosítania kell magát az ügyfeleknek, és nála kell lennie annak az okostelefonnak, amin már, a bekapcsolt mobilinternetnek köszönhetően fut a DÁP alkalmazás. Akinek 2021. június 23. után kiállított eSzemélyi igazolványa van, amit korábban aktiváltak és az akkor beállított PIN-kód még ismert, akkor online is megtörténhet az azonosítás. a Digitális Állampolgár mobilalkalmazásban. Az azonosítást követően nincs más teendő, mint figyelni az üzeneteket, és amint megérkezett az értesítést a telefonra, a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás már használható is.

