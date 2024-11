A hét elején tért haza a tengerentúlról Gagyi Levente. Mint megírtuk, a Vas Vármegyei Közgyűlés tagjának régi vágya teljesült azzal, hogy eljutott Donald Trump kampányeseményére, amelyre teljesen megtelt a több mint 20 ezres csarnok, miközben több ezren az utcán rekedtek. Ez már az egyik jele lehetett a republikánus elnökjelölt óriási fölényű támogatottságának.

Gagyi Levente, a Vas Vármegyei Közgyűlés tagja eljutott New Yorkban a Trump Towerhez

Forrás: Facebook/Gagyi Levente

- Egészen hihetetlen felfokozott kampány és várakozás előzte meg a választást – mesélt Gagyi Levente friss tapasztalatairól. – Arra talán senki sem számított, hogy ilyen elsöprő győzelmet arat Donald Trump. USA, immár másodszor megválasztott elnökének fő üzenete az volt, hogy megállítja az illegális migrációt. Többekkel beszéltem, akik nem értették, miért költenek az ő pénzükből dollármilliókat az orosz-ukrán háborúra. Olyanok is akadtak, akik Demokrata pártinak vallották magukat, de elégedetlenek voltak Joe Biden teljesítményével. A kampányesemények az USA-ban teljesen mások, mint idehaza. Ott akár 5-6 órán át is eltartanak, és számos show elemet visznek bele. Lehetett vásárolni sapkákat, pólókat, ajándéktárgyakat. Jómagam is hoztam haza néhányat - mondta el lapunknak Gagyi Levente, aki a kint töltött napok alatt eljutott New Yorkba, a Trump Towerhez. Donald Trumppal személyesen nem találkozott, de arra volt lehetősége, hogy levideózza a konvoját.