Az őrület azonban a TikTokon kezdődött: influenszerek mutatták be, ahogy felbontják az aranyfényű csomagolást, és beleharapnak a pisztáciás rétegekkel megbolondított csokoládéba. A különleges desszert így pár hónap alatt az internet kedvence lett.

Dubai csoki Szombathelyen is

Nemrég felfedeztük, hogy Szombathelyen is kapható Dubai csoki, az Élés Kamrájában. Az árak egyáltalán nem hétköznapiak: egy 80 grammos tábla 5500 forint, míg a 200 grammos változatért akár 12 ezer forintot is elkérnek. Mint megtudtuk az üzletvezetőtől, ez azonban még mindig „jó árnak” számít, hiszen az interneten ennek akár a duplájáért is árulják. Judit, a bolt vezetője elmondta, hogy az érdeklődés óriási: a készleteket szinte pillanatok alatt elkapkodják, és sokan előre leadják a rendelésüket.

Mitől ilyen drága?

- A minőség az alapanyagoknál kezdődik – magyarázta Judit. Ha prémium minőségű pisztáciából és csokiból készül, akkor maga az ár indokolt lehet és ha hozzávesszük, hogy messziről érkezik, akkor is érthető. A pisztácia a legdrágább ebben a történetben és minél magasabb a pisztáciatartalma a krémnek, annál jobb minőségű. Fontos a származási ország is: a jó minőségű pisztácia, mint például a szicíliai, gazdagabb ízt ad a csokinak, míg az iráni változat olcsóbb, de kevésbé ízes. Emellett fontos, hogy a csokoládé legalább 50%-os kakaótartalmú legyen, hogy az ízek valóban érvényesüljenek.

Megkóstoltuk, és mit mondhatnánk?

A boltban mi is megkóstoltuk a híres „Can’t Get Knafeh of It” táblát, amely Törökországból érkezett. A kadayif tészta ropogós rétege tényleg különleges textúrát ad az édességnek, miközben a pisztáciakrém gazdag, telt íze dominál. Bár az ár valóban borsos, a csokoládé minden harapásnál hozza a luxus érzetét. A szerkesztőségben is megkóstoltuk és alapvetően egyetértettünk abban, hogy a tészta miatt a ropogós ízvilág különlegessé teszi a csokit, a pisztáciás-tahinis lágysággal együtt finomnak mondható, viszont nagyobb durranásra számítottunk a körülötte kialakult őrület miatt. Arra jutottunk: ez is egy újabb felkapott termék, ami pár hónapig nagy sláger lesz, aztán ahogy az lenni szokott, alábbhagy az érdeklődés és egy másik témára száll rá az internet népe.