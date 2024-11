Répássy Róbert a törvénykezés és törvényhozás közötti különbséget tette világossá. Majd három új törvényre hívta fel jogászkollégái figyelmét. Köztük az online csalások elleni fellépés érdekében szükséges törvényjavaslatra. Mint mondta, a pénzintézetekre vonatkozó szabályok bevezetésével erősödik majd az átutalások kontrollja. Beszélt arról is, hogy dr. Tuzson Bence igazságügyi miniszter rendkívül fontosnak tartja a digitalizáció, a mesterséges intelligencia igazságszolgáltatásban való felhasználását – e területeken jelentős előrelépés várható. Felhívta a figyelmet a Nemzeti Jogszabálytár funkcióinak tervezett bővítésére is a mesterséges intelligencia támogatásával. A szakemberek és a laikusok is óriási segítséget kapnak azzal, hogy 2025 év végéig megvalósul a jogszabálytár-program, ami igazi kuriózum lesz.

Jogtörténeti témájú előadásokkal folytatódott az ülés.