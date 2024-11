A Duo Sera koncert társadalmi esemény is volt – amint a Püspöki Palota hangversenyei mindig –, zsúfolásig megtelt a felújított díszterem, egyetlen pótszéket is alig lehetett elhelyezni. A jelentős művészettörténeti értékeket képviselő környezetben még inkább felemelő minden egyes komolyzenei rendezvény, melyeket szervezőjük, dr. Perger Gyula, a Szily János Egyházmegyei Látogatóközpont igazgatója vezet be.

Duo Sera - Seleljo Erzsébet szaxofonon, Razvaljajeva Anasztázia hárfán játszott

Fotó: Unger Tamás

Razvaljajeva Anasztázia és Seleljo Erzsébet nyolc évvel ezelőtt indította el a Találkozások című koncertsorozatát, egyrészt a kortárs zene iránti érdeklődésük miatt, másrészt azzal a céllal, hogy saját repertoárt építsenek ki. A Duo Sera koncerten hallhattuk Bartók: Este a székelyeknél, Kodály: Ifjúság, mint sólyommadár című dalait, Bartók zongorára írt témáit, amelyet Razvaljajeva Anasztázia és Seleljo Erzsébet dolgoztak át saját hangszereikre. Ugyanígy a Bach családból származó művet, amelyben szintén csodálatosan illeszkedett a hárfa és a szaxofon. Kortárs mű is elhangzott: Horváth Márton Levente Litánia című szerzeménye.