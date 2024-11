Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) meghatározása szerint: „Az egészség a teljes testi, lelki, szellemi és szociális jóllét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiánya.” Összetett dolog, igaz? Mindenki kezét a szívére: nos, hogy vagyunk? És uraim, férfiak, Önök, ti: hogy vagytok? Azt hallottuk Egészségfejlesztési Iroda (EFI) péntek délutáni rendezvényén, hogy hm, a pasik túlontúl is lazák ezen a téren. Statisztikák is azt mutatják, hogy jóval kevesebbet és ritkábban foglalkoznak egészségükkel, mint a nők. Ezért is várták délután kettőtől hatig Szombathelyen az EFI épületébe az aktív korosztályba tartozó férfiakat kedves védőnők, egészségügyisek. A fentiek alapján nem véletlen tehát, hogy ide csak az erősebb nem képviselőit hívták: november amúgy is az urakra fókuszál, több téren is – mosolygott Szákovics-Varga Ildikó irodavezető.

Egészséges férfiak: Szia Uram! Érdekel-e, hogy vagy?

Fotó: Cseh Gábor

Adatok az egészségről

Különböző állomásokon (helyiségekben) mérték a megjelentek vércukor- és koleszterintszintjét, vérnyomását. Lehetett levegőt fújni egy készülékbe: ez a COPD-szűrés (légzésfunkció-vizsgálat), ami dohányosoknál tud nagyon kritikus lenni (80% alatt), a sokat természetben, mozgással élők esetén pedig jó vagy kiváló eredmények jelentek meg. Volt testösszetétel-mérés is, amit InBody mérőeszközzel végeztek. A határéértékek ötven év felett megengedőbbek… Amennyiben valakinél aggasztó adatok születtek, javasolták a háziorvos vagy szakorvos felkeresését. Az esemény tehát preventív. megelőző jellegű volt. A szűréseket a Szombathelyiek Egészségéért Egyesület végezte, a mozgásos programot pedig Martinek Eszter egészségfejlesztő vezette.

Fotó: Cseh Gábor

Merthogy lehetőséget biztosítottak erre is: kiterített szőnyegek és teniszlabdák várták a mozogni (is) vágyókat. A szűrések után, fél héttől könnyű, átmozgató fizikai gyakorlásban vehettek részt a férfiak a könnyebb, rugalmasabb izomzat érdekében. Mint Eszter elmondta: a mozgást tudatos gyakorlással be tudja építeni mindenki a napirendjükbe, akár reggel végzik el, akár a nap további részében. Már egy alkalom után is érezni lehet a jótékony hatását, ígérte. Elsősorban a derékra, hátra és csípőre koncentráltak. Megemlítette, hogy az emberiség negyede inaktív: ez azt jelenti, hogy naponta kevesebb, mint tíz(!) percet mozog.