A Látóút program egyfajta jógyakorlatokat bemutató szemle, ahol az érdeklődők gyakorlatban is megismerhetik, hogy egy közösség tevékenysége hogy válik egy település javára. „Örökös lelkesedéssel tölt el minket, mikor látóútra jönnek hozzánk. Különösen sokat jelent nekünk, hogy továbbra is töretlen az érdeklődés a birtok és története iránt. Nem utolsósorban hegyi cicáink is odáig vannak a társaságért” – írta posztjában a Hegypásztor Kör.

Látóút programon

Forrás: VN/HK

A szőlőhegyen a hagyományos életvitelt szeretnék bemutatni a mai komforthoz szokott fiatalok és felnőttek számára, a környezettudatos életmódot közelebb vinni a vendégek számára. Egy kicsit elzárva a civilizációtól, ám a mai kor igényeihez igazított, megújuló energiaforrásokkal ellátott szállásépületekkel rendelkezik a civil szervezet. A nap energiáját is hasznosítják, az áramszolgáltatás napkollektorról működik, amely az egész területet ellátja elektromos árammal. Saját vízrendszerük a területen fúrt kútból működik. A közelmúltban a szőlőhegyre látogató csoport is számos lehetőséget kihasznált, köztük a tűzrakó helyet, a kültéri kemencét és a tanösvény, a gyógynövénykert, valamint a Kneipp-attrakciók adta lehetőségekkel is megismerkedtek.