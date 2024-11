Mit tegyünk? 1 órája

Elsősegélynyújtás: a szombathelyi mentőtiszt szerint ne féljünk segíteni!

Csaknem egy éve indítottuk el a szombathelyi mentőkkel közös videósorozatunkat, amelyben abba adunk betekintést, hogyan is segíthetünk bajba jutott embertársainkon. A videók alatti kommentekben számos kérdést kaptunk, hogyan is csinálhatjuk helyesen az elsősegélynyújtást és más betegségekkel kapcsolatban is sokan keresték a válaszokat. Ezeket most Horváth Balázs mentőtiszttől kaphatták meg.

Polgár Patrícia Polgár Patrícia

Csütörtökön este egy élő bejelentkezésben adtunk lehetőséget olvasóinknak, hogy választ kaphassanak az elsősegélynyújtással kapcsolatos kérdéseikre. Elsősegélynyújtás a mindennapokban: Horváth Balázs szombathelyi mentőtiszt (balra) válaszolt olvasóink kérdéseire

Fotó: Szemes Dániel

Elsősegélynyújtás: hogyan (ne) reagáljunk, ha balesetet látunk? Horváth Balázs mentőtiszt vallja: a maga módján mindenki tud segíteni. Van, aki lelkileg tudja támogatni a bajba jutottat és ha mást nem is teszünk, minthogy kihívjuk a mentőket, segítettünk. Bár sokszor van, hogy az emberek nem mernek (vagy nem akarnak) segíteni, a mentőtiszt tapasztalatai szerint többségében mégis próbálunk segítséget nyújtani a bajba jutottaknak.

Mit tegyünk, ha fizikailag nem vagyunk képesek a mellkas kompresszióra? A mentőtiszt szerint, ha a fizikumunk nem alkalmas arra, hogy hosszú perceken mellkaskompressziót végezzünk – ami valljuk be, igenis fárasztó feladat –, kérjünk segítséget a környezetünkből. Hozzáteszi, az adrenalin csodákra lehet képes, lehet, hogy egy törékeny 40 kilós nő is képes lehet arra, hogy mellkaskompresszióval sikeresen újraélesszen valakit.

Mikor tudjuk, hogy sikeres volt az újraélesztést? Ha az élet valamilyen jelét tapasztaljuk a betegen, például kinyitja a szemét, csuklik, stb. – hangzott a válasz.

Mit tegyünk görcsroham esetén? Horváth Balázs szerint kifejezetten riasztó látvány lehet, egy görcsroham, ám nem tart örökké. Amit szerinte tehetünk: próbáljuk megóvni a beteg fejét attól, hogy folyamatosan a földhöz csapódjon. Semmiképp ne tegyünk semmit a fogai közé és ne fogjuk le a végtagokat. Leszögezte, az egy tévhit, hogy bárki is lenyelheti a nyelvét. Csak a fejet védjük! Figyeljük a légzést: 10 másodperc alatt két légvételt kell észlelnünk.

Mit tehetünk, ha valaki anafilaxiás sokkot kap mellettünk? Mint azt a mentőtiszt elmondta, az anafilaxiás sokk egy életveszélyes, heves allergiás reakció, ami során veszélybe kerül a légút, kritikus állapotba kerül a keringés. A legfőbb tünetek: nehéz, sípoló légzés; sápadt, verejtékes bőr; ájulás; hányinger; hányás; hasi görcs; sőt, néha bőrtünet (csalánkiütés) is jelentkezhet. Amit ilyenkor tehetünk: hívjuk a 112-t, a beteg a kiérkezéséig ültessük le és emeljük meg a lábait, hogy segítsük a keringését. Ha ismert anafilaxiás beteg, lehet nála adrenalin injekció, azt adjuk be neki.



Hogyan segítsünk azon, aki félre nyelt valamit? Ha légútba idegen test kerül, élettani reflexként az ember azonnal köhögni kezd, de buzdítsuk is rá – tanácsolja Horváth Balázs, aki hozzáteszi, ha a beteg képtelen a köhögésre, megriad és valósággal fuldokolni kezd. Azt tanácsolja, hogy egyéves kor alatt arccal lefele a karunkra fektessük, a gyermeket és a lapocka közé öt háti ütést mérjünk, majd újra fordítsuk arccal felfele és nyomjuk be a mellkasát a mellkas harmadáig ötször. Majd ezt ismételjük. Egyéves kor fölött öt erőteljes háti ütést mérjünk a fuldoklóra, majd öt hasi lökést végezzünk el rajta (korábban ezt nevezték Heimlich-féle műfogásnak) – ezt kismamáknál és nagypocakú embereknél a has fölött tegyük. Ezeket a mozdulatokat addig ismételjük, míg nem járunk sikerrel vagy elveszti az eszméletét – ekkor álljunk neki az újraélesztésnek.

Mit tehetünk krupp esetén? A krupp legfőbb tünetei a száraz, ugatva köhögés és a hőemelkedés, de akár kékes elszíneződések is lehetnek a gyermeken attól, hogy nem jut elég oxigénhez a fuldokló köhögés miatt. Horváth Balázs szerint ilyenkor a legjobb a hideg pára: tárjuk ki az ablakot, menjünk ki a teraszra. Akinél van otthon, adjon be szteroidos kúpot, az is sokat segíthet. Aki először találkozik a tünetekkel, mindenképpen kérjen segítséget vagy a 112-es vagy a 1830-as számon.

Hogyan ismerhető fel a stroke? Horváth Balázs elmondta: a stroke-nak sok jele lehet, de három fő tünetre kell odafigyelni: Az arc asszimmetriája (face)

A felső végtagjai közül csak egyiket tudja megemelni (arm)

Ha nem tud válaszolni egy olyan kérdésre, amire ismeri a választ (speech) A nemzetközi rövidítés - FAST (face, arm, speech, time) – szerint ez kiegészül az idővel (time), azaz oda kell figyelni arra, mikor volt legutóbb minden rendben a beteggel, ez nagyon segít az ellátásában. Hangsúlyozza: nem kell, hogy mind a három tünet összeálljon, már egynél is érdemes gyanakodni, kettőnél pedig már szinte biztosak lehetünk. Segíteni jó. Rosszat nem tudunk tenni. Ne sétáljunk el! Már azzal is segítünk, ha ott vagyunk - zárta a beszélgetést Horváth Balázs, majd hozzátette: minden hónap első hétfőjén a megyeszékhelyeken vár mindenkit a mentőszolgálat a Hősképzőbe, ahol bárki elsajátíthatja az elsősegélynyújtás alapjait.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!