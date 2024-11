Amint azt a BiztosDöntés.hu közleményére hivatkozva a Világgazdaság megírta, a kormány augusztus elsejétől emelte az átutalások tranzakciós illetékét 0,3 százalékról 0,45 százalékra, a készpénzfelvételi tranzakciók díját pedig 0,6 százalékról 0,9 százalékra. Akkor úgy határoztak: új, magasabb összegű tranzakciós illetéket a pénzintézetek a lakossági ügyfelekre nem terhelhetik át, ezt a 2024. december 31-éig bevezetett díjemelési stoppal garantálták.

Január elsejétől a készpénzfelvétel és az átutalások díjai is emelkednek.

Fotó: Frank Yvette / Forrás: MW-archív

Lejár a stop, díjat emelnek a bankok

Gergely Péter pénzügyi szakértő elmondta: a kormányzat eddig nem jelezte a díjemelési stop meghosszabbításának szándékát, ezért a bankok várhatóan a következő napokban teszik közzé azokat a díjemeléseket, amelyeket 2025 elejétől vezethetnek be.

Az OTP már döntött: a hosszú hétvégén megjelent hirdetmény szerint a lakossági bankszámláknál a tranzakciós díj emelésének megfelelő mértékű, 0,15 bázispontos díjemelésről határozott, amit a bank január elsejével vezet be. Emelik a korábbi maximális díjmértékeket is: míg korábban egy bankon kívülre indított forint átutalásnál 14 522 forintot kellett fizetni, ez a díj mostantól 25 ezer forint lesz maximálisan. A bank emeli a készpénzfelvétel díját is: belföldön saját ATM-ből a korábbi 159 forint plusz 1,49 százalékos díj helyett 159 forint plusz 1,79 százalékos díjat kér el az OTP. Idegen ATM-ből való felvétel esetében belföldön a korábbi 1581 forint plusz 0,6 százalék helyett 1581 forint plusz 0,9 százalékos díjat kell majd fizetni január elsejétől. A külföldi kártyás készpénzfelvételek díját is megemeli a bank: az OTP által üzemeltetett külföldi ATM-ekből januártól a korábbi 3,68 euró plusz 0,6 százalék helyett 3,68 euró plusz 0,9 százalékos díjért lehet majd pénzt felvenni. Az EU-ban lévő automatákból felvett euróért a korábbi 1581 forint plusz 0,6 százalék helyett 1581 forint plusz 0,9 százalékba kerül majd a pénzfelvétel. Míg a más valutában felvett összegek után a korábbi 7,36 euró plusz 1,82 százalékos díj 7,36 euró plusz 2,12 százalékra emelkedik.