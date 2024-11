Kultikus helyen, az Újperint és Ják között található Szent Márton-erdei pihenőhely szomszédságában 33 360 fát telepítenek, többségégében makk, kisebb részben facsemeték formájában. Ezzel új erdő születik Szombathely határában.

Új erdő születik: a makkvetést is megnézhették a gyerekek

Fotó: © Cseh Gábor

A jövőt ültetik

Ez a rendezvény a vállalati társadalmi felelősségvállalásunk fontos eleme, amellyel szeretnénk kifejezni elkötelezettségünket a környezet védelme és a jövő generációi iránt - mondta Tóth Dávid, a Falco Zrt. fabeszerzési vezetője. Hozzátette: az erdőtelepítés-felújítás és a faültetés már évek óta kiemelt fontosságú számunkra, hiszen a korábbi évekhez hasonlóan ez évben is a Kronospan Alapítvány egymillió fa elültetését tűztük ki célul világszerte, ebből a FALCO Zrt. Magyarországon harmincháromezer darabot fog 2024. őszén a megadott időpontban elültetni. Így ezzel az idei évben is folytatjuk ezt a nemes hagyományt, hogy ezzel is hozzájáruljunk bolygónk fenntarthatóságához.

A vállalat tíz ökoiskolával tartja a kapcsolatot, ezúttal a Gothard János Általános Iskola diákjai csatlakoztak a faültetéshez. - Mint ökoiskola, fontos számukra, hogy a gyerekeket minél többször ki tudjuk hozni a természetbe. Itt olyan dolgokat tanulhatnak meg, amelyeket tantermi körülmények között lehetetlen, vagy legalábbis nagyon nehéz átadni. Jutalom, hogy itt lehetnek, és megnézhetik, miként születik az erdő - mondta Lukács Gábor biológiatanár.

Erdő az emlékhelyen

Ferenczi Tamás erdészeti igazgató bemutatta az erdőgazdálkodás legfontosabb feladatait és célkitűzéseit, beszélt a fáról, mint alapanyagról, a mindennapi életünk kincséről. Felidézte: a monda szerint itt pihent meg először Szent Márton a Tours-ba vezető úton. Az emlékhelyet bemutató táblát is felújította a Falco Zrt., annak ünnepélyes átadóját a látvány faületetéshez kapcsolódóan tartották.

Az ismeretterjesztő előadás és a közösen elfogyasztott tízórai után ásót ragadtak a Szombathelyi Erdészeti Zrt. munkatársai, a Falco Zrt. képviselői és a Gothard iskola dákjai-tanárai. Szerdán mintegy 600-700 facsemete került földbe, és a résztvevők megnézhették azt is, miként működik a makkvető gép. A faültetési program a következő napokban folytatódik.