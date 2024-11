Gyönyörű vármegyénk értékekben gazdag. Ott vannak a kis falvakban, a városainkban, a természetben, a történelmi dokumentumainkban a közösségi terekben, a konyháinkban és a postaládánkban is. A Vas Népe 2019 októberében kapta meg a Megyei Értéktár Bizottság kitüntető címét, amellyel a lapunk vármegyei érték lett. Az elismerő oklevelet pedig 2024-ben vehettem át a szerkesztőség nevében. A megtiszteltetés mellett hatalmas felelősség is, hogy a vármegye egyik értékét képviselhetjük. A vármegye legtöbb olvasóját elérő hírforrásként abban is fontos szerepünk van, hogy ezeket az értékeket ne csupán megörökítsük és dokumentáljuk, hanem segítsük a megőrzését. Talán ezért is fontos mérföldkő ez a kiadvány. Nem az események felszínes közvetítése a célunk, hanem hogy olyan tartalmat adjunk át, amely az emberekhez szól, megérinti őket és megmutatja, mi minden teszi különlegessé ezt a vármegyét.

Lőrincz-Farkas Eszter főszerkesztő az értékek fontosságáról

Fotó: © Unger Tamás

Lapunk nemcsak hírt ad, hanem hidat épít a múlt, a jelen és a jövő között. Hiszen ott vannak az értékek egy-egy történet mesélésében. Minden cikkünk, riportunk, jegyzetünk, fényképünk egy mozaikdarabka a vármegye közös képében. Nem csak tudósítunk az eseményekről. Ott vagyunk a háztartásokban, ott vagyunk a mindennapokban, elhozzuk azokat a történeteket, amelyek reményt adhatnak, amelyekből okulni lehet, amelyek fontosak a hétköznapokban, amelyek lenyomatai korunknak.

A vármegyei értékek között a Vas Népe

Ezért, kedves Olvasóink, amikor a Vas Népét egy megyei érték részévé nyilvánítják, számunkra ez elsősorban elismerése annak, amit Önökkel együtt hoztak immár 68 évvel ezelőtt elődeink és amit nap, mint nap együtt tartunk életben. Egy lap nem lehet érték önmagában; az emberek, az olvasók, a közösségek teszik azzá. Az igazi értékek azok, amelyek túlélnek minket, tovább élnek a szokásokban, a történetekben és minden apró cselekedetben, amelyet a közösségért teszünk.