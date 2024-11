Az utóbbi hetekben egyre több panasz érkezett a fogyasztóvédelemhez az ételfutár cégekkel kapcsolatban, ezért a Nemzetgazdasági Minisztérium rendkívüli ellenőrzést indít a legnagyobb szolgáltatóknál, mint a Wolt és a Foodora - írják közleményükben. Hozzáteszik, a vizsgálatot a fogyasztók védelmének érdekében rendelték el, célja, hogy ellenőrizzék a kiszállított ételek állapotát, a vállalt kiszállítási idő betartását, az árak pontos megjelenítését, és azt, hogyan kezelik a fogyasztók kárpótlását.

Fokozott ellenőrzésre számíthatnak az ételfutár cégek

Fotó: Freepik.com

"Jelentősebb problémaként fogalmazódott meg több esetben is, hogy az ígért kiszállítási határidőnél jelentősen később érkeznek meg az ételek, az árak feltüntetése nem egyértelmű vagy hibás, illetve, hogy a kiszállítás nem megfelelő" - áll a közleményben.

Próbavásárlásokkal ellenőrzik az ételfutár cégeket

A kormányhivatal most próbavásárlásokkal vizsgálja az ételfutár cégeket. Elsősorban azt nézik, hogy az ételek rendben megérkeznek-e – tehát nem hűltek-e ki, nem borultak-e ki. Figyelik azt is, hogy a futárok időben kiszállítják-e az ételeket, illetve hogy nincsenek-e rejtett költségek. Emellett azt is ellenőrzik, hogy ha valami probléma van, a cégek kompenzálják-e a vásárlókat például kártérítéssel, vagy visszafizetik-e a pénzt.

Éppen a minap jelezte egyik olvasónk: vasárnapi ebédjének hozzávalóit az egyik ilyen futárcégen keresztül rendelte meg. Ám a csomagot hiába fizette ki előre, nem kapta meg, csupán egy értesítést, hogy rendelése kiszállítva.... Megreklamálta az ügyfélszolgálaton, kiderült, hogy rendelését másik címre kézbesítették, és azt át is vette valaki... Végül rendeződött az ügy: bár jó egy órás késéssel, de szerencsére megkapta rendelését.