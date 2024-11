- Számos alkalommal találkozhattunk az idén tíz éves Patrona Regni-Hungariae Alapítvány által szervezett jótékonysági esteken. Azokon az eseményeken a közös célunk volt, hogy mi is hozzá tudjunk járulni nagysimonyi templomának megújulásához. Erre kötöttünk szövetséget. Ma együtt ünnepelhetjük, hogy sikerrel jártunk. Együtt adhatunk hálát ezért a Jóistennek - mondta Ágh Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője a szombati hálaadó szentmisén, amit annak apropóján tartottak, hogy az elmúlt években teljesen felújították a nagysimonyi templomot.

Felújították a nagysimonyi templomot: Ágh Péter, Batthyány-Schmidt Margit, Balasi István, Fazakas Z. Márton, Lábas Sándorné, Bődi Gábor és Batthyány Boldizsár a megszépült oltár előtt

Fotó: VN

Majd úgy folytatta:

Azzal, hogy teljesítettük a célkitűzésünket mi is tovább visszük azt a lángot, amely jelképezi a nagysimonyiak hitét és összefogását. Évszázadról évszázadra így volt ez. Az itt élők számára a templom mindig a közösség helye volt, amire vigyáztak

- hangsúlyozta Ágh Péter.

Megtudtuk, a Szent András templom külső-belső felújításához kormányzati támogatás is társult. Ahogy a politikus rámutatott: - A templomrombolás helyett a templomépítés útját akarjuk járni. Míg mások kigúnyolandó, avitt és eldobandó dologoként tekintenek a hitre mi megtartó erőt látunk benne - fogalmazott.

Mindenkinek van egy temploma

Fazakas Z. Márton csornai apát prédikált a hálaadó szentmisén

Fotó: VN/Szombathelyi Egyházmegye

Különleges kötelék a templom mindenki számára - erre már Fazakas Z. Márton csornai apát hívta fel a figyelmet szentbeszédében, hozzátéve, így vannak ezzel a nagysimonyiak is.

Kell egy hely ahol találkozhatunk az Istennel. És ez a hely a templom, ahol hitünk szerint, a tabernákulumban Jézus él. A templom az Isten és az ember találkozásának, szövetségének helye

- hangoztatatta.

Egy templom építése, felújítása mindig a helyi közösség építésére is szolgál - erről is szólt Fazakas Z. Márton csornai apát szentbeszédében. Hozzátette: egyedül a pap sem tudja végigcsinálni a felújítást, mert előbb-utóbb rászorul másokra. Amikor a templom épült kevés eszköz állt rendelkezésre, a kétkezükkel, egymással összefogva, egymást segítve építették az emberek a templomot, nem vártak másokra. De, hogy a felújítás a valódi célját elérte-e, azaz segíti-e a lélek megújulását, az egyedül a híveken múlik - hangsúlyozta Fazakas Z. Márton csornai apát prédikációjában, amiről a Szombathelyi Egyházmegye számolt be honlapján.